Укрбуд судится с компанией, достраивающей его проблемные объекты

ООО "Укрбуд Девелопмент" и ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" обратились в Хозяйственный суд Киева с исковыми заявлениями о признании недействительными договоров и соглашений передачи функций застройщика по ЖК КРИСТАЛ ХАУС и ЖК ПАРКОВА ДОЛИНА.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

Кроме того, ООО "Укрбуд Девелопмент" и ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" подали в суд заявления об обеспечении иска к ООО "Финансовая компания "Житло-Капитал", которая выполняет функции Управителя Фондов финансирования строительства киевских ЖК КРИСТАЛ ХАУС и ПАРКОВА ДОЛИНА, в котором требует наложить арест на земельные участки, на которых расположены эти жилые комплексы.

Укрбуд решил судиться за свои недострои pixabay.com

Также среди требований об обеспечении иска – запретить новому застройщику продолжать выполнять любые строительные работы по ЖК КРИСТАЛ ХАУС и ЖК ПАРКОВА ДОЛИНА.

Вместе с тем, информация о судебных исках относительно Киевгорстроя, который достраивает ряд объектов Укрбуда, на данный момент отсутствует.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в июле стало известно, что за достройку объектов Укрбуда взялся харьковский застройщик - Строй Сити Кэпитал, входящий в группу компаний Строй Сити. Он пообещал завершить строительство двух объектов. Речь идет о ЖК КРИСТАЛ ХАУС и ПАРКОВА ДОЛИНА, строительство которых заморожено с прошлого года.

Представители харьковской стройкомпании рассказали, что прежде чем взяться за проекты провели основательную работу, подключив аудиторов, строителей, экономистов и юристов. Результатом стало подписание договоров с собственниками земельных участков.