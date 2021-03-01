Новости

В Одессе рухнул еще один памятник архитектуры. Фото

Владимир Гришенко 01.03.2021 - 13:26

В Одессе рухнула стена очередного памятника архитектуры. В этот раз происшествие произошло на улице Нежинской,16.

Как сообщает Думская, на выходных треснула стена здания, здешних жителей срочно отселили. В ночь на понедельник, 1 марта, стена рухнула полностью. Как уточнили коммунальщики, обломки здания повредили и соседний двухэтажный дом: камни пробили крышу, разбили окна и упала стена, которая прилегала к аварийному флигелю. Из поврежденной квартиры пришлось тоже отселить жильцов.

Описание:

В Одессе разрушился еще один памятник архитектуры

Источник:

odessa.online

Alt:

Власти Одессы заявляют, что давно наблюдали за аварийным зданием, однако почему допустили обрушение – остается открытым вопросом.

Описание:

В Одессе разрушился еще один памятник архитектуры

Источник:

odessa.online

Alt:

"Был получен сигнал от жителя соседнего дома, что там начался какой-то ремонт, что, по нашему мнению, и могло спровоцировать эту ситуацию. Несущая стена резко начала деформироваться, маяки были разорваны", - прокомментировал ситуацию вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

Описание:

В Одессе разрушился еще один памятник архитектуры

Источник:

odessa.online

Alt:

Описание:

В Одессе разрушился еще один памятник архитектуры

Источник:

odessa.online

Alt:

Как известно, здание на Нежинской, 40 – это памятник архитектуры, доходный дом Сретенской церкви. Он был построен в 1879 году.

Как сообщают НЕРУХОМІ, один из самых примечательных в Одессе памятников архитектуры – доходный дом Маврокордато на улице Греческой, 20 – начал разрушаться. Кусок углового карниза обвалился на тротуар, случайным образом не травмировав пешеходов.

Недавно также обрушилась стена жилого дома по улице Нежинской, 40, который является памятником архитектуры местного значения.

Комментарии

2.7т

Другие новости