В Одессе рухнул еще один памятник архитектуры. Фото

В Одессе рухнула стена очередного памятника архитектуры. В этот раз происшествие произошло на улице Нежинской,16.

Как сообщает Думская, на выходных треснула стена здания, здешних жителей срочно отселили. В ночь на понедельник, 1 марта, стена рухнула полностью. Как уточнили коммунальщики, обломки здания повредили и соседний двухэтажный дом: камни пробили крышу, разбили окна и упала стена, которая прилегала к аварийному флигелю. Из поврежденной квартиры пришлось тоже отселить жильцов.

Описание: В Одессе разрушился еще один памятник архитектуры Источник: odessa.online Alt:

Власти Одессы заявляют, что давно наблюдали за аварийным зданием, однако почему допустили обрушение – остается открытым вопросом.

Описание: В Одессе разрушился еще один памятник архитектуры Источник: odessa.online Alt:

"Был получен сигнал от жителя соседнего дома, что там начался какой-то ремонт, что, по нашему мнению, и могло спровоцировать эту ситуацию. Несущая стена резко начала деформироваться, маяки были разорваны", - прокомментировал ситуацию вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

Описание: В Одессе разрушился еще один памятник архитектуры Источник: odessa.online Alt:

Описание: В Одессе разрушился еще один памятник архитектуры Источник: odessa.online Alt:

Как известно, здание на Нежинской, 40 – это памятник архитектуры, доходный дом Сретенской церкви. Он был построен в 1879 году.

Как сообщают НЕРУХОМІ, один из самых примечательных в Одессе памятников архитектуры – доходный дом Маврокордато на улице Греческой, 20 – начал разрушаться. Кусок углового карниза обвалился на тротуар, случайным образом не травмировав пешеходов.

Недавно также обрушилась стена жилого дома по улице Нежинской, 40, который является памятником архитектуры местного значения.