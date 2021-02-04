В Одессе рухнула стена жилого дома – памятника архитектуры. Фото

В Одессе обрушилась стена жилого дома по улице Нежинской, 40, который является памятником архитектуры местного значения.

Как сообщают местные СМИ, это уже не первый инцидент с этим домом – до этого обрушения здесь происходили уже дважды. При этом власти Одессы знали об аварийном состоянии дома, однако ничего не предприняли, чем подвергли опасности семьи, которые там жили.

Описание: В Одессе обрушился очередной дом Источник: Alt:

По сообщениям, к счастью на этот раз в происшествии никто не пострадал. По словам вице-мэра Одессы Дмитрия Жемана, коммунальщики установили до обвала в доме специальные маячки. Но за полторы недели до инцидента они треснули. Власти попросили жильцов съехать, но те отказались. Вместе с тем, зная что здесь живут люди, в доме не были проведены первоочередные аварийные работы, что и привело в результате к обрушению стены.

Описание: В Одессе обрушился очередной дом Источник: Alt:

В СМИ отметили, что на ремонтные работы жилого фонда в бюджет города заложили 100 млн гривен. Видимо, этих денег явно недостаточно.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе обрушился четырехэтажный жилой дом по улице Ясной в районе Французского бульвара, в результате чего повреждены четыре квартиры, в которых проживали 24 человека.