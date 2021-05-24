Стали известны подробности обыска в Одесском горсовете

В Департаменте архитектуры и градостроительства Одесского горсовета прошли на прошлой неделе обыски, связанные со строительством ЖК Пространство на Донского, ЖК Пространство на Маячном, апарт-комплексов Морская резиденция и Калипсо.

Об этом ресурсу НЕРУХОМІ стало известно из материалов дела.

Для расследования обстоятельств уголовного производства проводился обыск в здании Департамента архитектуры и градостроительства Одесского горсовета в связи со строительством апарт-комплекса Калипсо на 13 станции Большого Фонтана (компанией "Гефест"), апарт-комплекса Морская резиденция на улице Академической, 30 (компанией "Будова"), ЖК Пространство на Донского на улице Дмитрия Донского, 59 и ЖК Пространство на Маячном в переулке Маячном, 11-11а (группой компаний "Пространство Девелопмент").

Следствие установило, что в период с 2018 года по сегодняшний день сотрудники Департамента ГАСИ в Одесской области с целью получения неправомерной выгоды незаконно приняли решения о выдаче сертификатов и вводе в эксплуатацию недостроенных комплексов, чем вызвали тяжелые последствия.

В частности, согласно решению Одесского горсовета, коммунальному предприятию "Городское капитальное строительство" переданы в постоянное пользование земельные участки общей площадью 3,9 га по улице Академической, 30. Это земли рекреационного назначения. Однако в ходе досудебного расследования установлено, что участки используются не вышеупомянутым коммунальным предприятием и не по целевому назначению с нарушением требований земельного законодательства.

Согласно протокола осмотра на земельных участках рекреационного назначения построили апарт-комплекс Морская резиденция, дома введены в эксплуатацию и компания "Будова" осуществляет здесь продажу жилья. На остальной земле проводятся подготовительные работы для дальнейшего строительства высоток.

Описание: В Одессе прошли обыски из-за массовых нарушений в строительстве Источник: dnepr.express Alt:

Также решением Одесского горсовета коммунальному предприятию "Городское капитальное строительство" передали в постоянное пользование земельные участки общей площадью 1,03 га по улице Донского, 59 для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения. Так, согласно ГУО заказчиком строительства объектов рекреационного назначения выступает КП "Городское капитальное строительство". По документам здесь должно проходить "новое строительство пансионата". Но в то же время на этих участках возвели ЖК Пространство на Донского. Дома ввели в эксплуатацию, и группа компаний Пространство уже осуществляет продажу жилья.

Аналогично не по назначению с нарушением требований законодательства и градостроительной документации используется земельный участок, который был предоставлен частному предприятию "Калипсо-2007" для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения по адресу 13 станция Большого Фонтана. Однако здесь велось строительство апарт-комплекса Калипсо. Строительная компания Гефест уже осуществляется здесь продажу жилья.

Согласно статьям Земельного Кодекса Украины земли рекреационного назначения должны использоваться для организации отдыха населения, туризма и проведения спортивных мероприятий. На этих землях запрещается деятельность, препятствующая использованию их по назначению.

Как сообщали НЕРУХОМІ, обыски проводились в прошлый четверг, 20 мая. Правоохранители проводили выемку документов. Обыски проводили сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры