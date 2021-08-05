Глава ГИАГ рассказал, как происходит набор сотрудников

В Госинспекцию архитектуры и градостроительства уже назначены на должности 44 специалиста, всего победителями конкурса определены 88 человек.

Об этом рассказал глава ведомства Семен Кривонос, передает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Подчеркивается, что в ГИАГ продолжается конкурс на 299 вакантных должностей, который объявлен в конце июня.

"Заинтересованность в вакансиях – довольно высокая. Менее чем за месяц мы получили 1790 заявок на участие в конкурсе. Отбираем очень тщательно. Также НАБУ в пределах подписанного с инспекцией и Минрегионом меморандума предоставляет информацию относительно возможных коррупционных рисков кандидатов. Сейчас идет конкурс на занятие 87 вакантных должностей государственной службы. На участие в конкурсе относительно этих вакантных должностей подали более 900 заявок", - сообщил Кривонос.

Описание: На должности назначены 44 специалиста Источник: moipersonal Alt:

Отметим, прием заявок на вакантные должности проходил с 24 июня по 2 августа, сейчас идет обработка и отбор кандидатов. Общая штатная численность нового государственного органа составляет 660 единиц. После заполнения 30% штатных единиц, а это - 198 должностей, отдельным распоряжением правительства ГИАГ начинает выполнение своих функций.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Кабмин наделил Госинспекцию архитектуры и градостроительства еще одной функцией. Так ГИАГ определена органом государственного рыночного надзора за строительной продукцией.

19 мая во время заседания Кабинета министров Украины главой ГИАГ официально назначен Семен Кривонос. В Минрегионе подчеркнули, что ГИАГ – это единственный центральный орган исполнительной власти, который будет реализовывать политику в сфере госархстройконтроля.