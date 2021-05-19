Кривонос официально возглавил ГИАГ

Главой Госинспекции архитектуры и градостроительства официально назначен Семен Кривонос во время заседания Кабинета министров Украины.

Об этом в среду, 19 мая, сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий.

В Минрегионе подчеркнули, что ГИАГ – это единственный центральный орган исполнительной власти, который будет реализовывать политику в сфере госархстройконтроля. Государственная инспекция начнет выполнять свои функции после того, как будет на 30% укомплектован ее штат. Максимальная численность сотрудников ГИАГ – 660 человек.

28 апреля Семен Кривонос был определен победителем конкурса на должность председателя созданной структуры.

Описание: Новоназначенный глава ГИАГ Семен Кривонос Источник: facebook.com/Семен Кривонос Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в последнем интервью глава Минрегиона Алексей Чернышов заявлял, что ГИАГ полноценно заработает после принятия Радой законопроекта о реформе градостроительства.

Семен Кривонос родился 16 января 1983 года, имеет высшее образование. Закончил в 2005 году Национальный аграрный университет, в 2007 году Национальную академию государственного управления при Президенте Украины. Также он является магистром Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Проработал в подразделениях Министерства юстиции и первым заместителем начальника Одесской таможни ГФС. Был также координатором направления реформы присоединения к электросетям Офиса простых решений и результатов.