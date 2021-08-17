ГАСИ и ЖК: кому выдали разрешения на строительство на прошлой неделе

Каким застройщикам Госархстройинспекция выдала разрешения на строительство жилых комплексов (СС3) и сертификаты о принятии в эксплуатацию, а также каким компаниям отказала в их выдаче с 9 по 15 августа – читайте в обзоре НЕРУХОМІ.

Описание: Обзор работы ГАСИ источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение выдано

1. Новое строительство. ЖК ул. Большая Васильковская, 143/2 от К.А.Н. Девелопмент.

Разрешение предоставлено на строительство жилищно-общественного комплекса с объектами социального назначения.

Открытые данные Реестра строительной деятельности не содержат показателей количества квартир и паркомест в комплексе. Однако имеются сведения о этажность объекта в 26 этажей.

Заказчиком строительства ЧАО "Киевский электротранспортный завод" в судебном порядке было отменено положение градостроительных условий и ограничений по размещению в историческом ареале, касающееся необходимости согласования проектной документации с органом охраны культурного наследия и получения необходимых разрешений от этого органа.

2. Продолжение строительства. ЖК Киевский от Интергал-Буд по ул. Мизюна, 20 в Черновцах (3 очередь).

Разрешение предоставлено на строительство 8-этажных домов, в которых предусмотрено 562 квартиры.

3. Новое строительство. ЖК по ул. Евгения Коновальца, 30 в Печерском районе Киева.

Разрешение предоставлено на строительство жилищно-административного комплекса со встроенными и пристроенными помещениями общественного и торгового назначения, с объектами социальной сферы и наземным и подземным паркингами.

Предусмотрено строительство 26-этажного дома на 491 квартиру.

Заказчиком строительства ООО "Житловисотбуд" в судебном порядке было отменено положение градостроительных условий и ограничений по размещению в историческом ареале, которое касалось необходимости согласования проектной документации с органом охраны культурного наследия и получения необходимых разрешений от этого органа.

4. Новое строительство. ЖК по ул. Московская, 43/11 (буква "А") в Печерском районе Киева.

Разрешение предоставлено на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями. Высотность объекта – 23 этажа, квартир – 230.

В судебном порядке заказчик строительства ООО "Будинвестиции" отменил положения градостроительных условий и ограничений относительно местоположения в пределах исторического ареала, и необходимости согласования и получения заключения центрального органа охраны культурного наследия.

Дело назначено к рассмотрению на 16 августа 2021 года в Верховном суде по жалобе Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

5. ЖК на бульваре Буковинского вече, 1 в Черновцах.

Разрешение предоставлено на строительство многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами соцкультбыта (клубными помещениями, магазинами, заведениями общественного питания, детским дошкольным учреждением краткосрочного пребывания детей на 28 мест).

6. Продолжение строительства. Жилой городок ARTVILLE от Zezman массив 10, земельные участки 198/1, 198/2, 199/1, 199/2 на территории Авангардовского поселкового совета Овидиопольского района Одесской области.

Разрешение предоставлено на строительство многоквартирных жилых домов № 4, 5 и 6.

Отказ в выдаче разрешения

1. ЖК Resident Concept House от Saga Development по ул. Владимирская, 86 (лит.А) в Шевченковском районе Киева.

Основания для отказа: превышен процент застройки земельного участка; объект строительства не обеспечен придомовыми площадками (для игр детей, занятий физкультурой, отдыха взрослого населения, временной стоянки велосипедов); не обеспечено круговой проезд для пожарных автомобилей и разворотные площадки; на планах этажей отсутствует экспликация помещений квартир; объект строительства не обеспечен необходимым количеством мест для постоянного и временного хранения автомобилей.

2. ЖК по ул. Электротехнической, 43 в Деснянском районе Киева от ДСК-ЖИТЛОБУД.

Основания для отказа: отсутствует согласование объекта с Минобороны; наименование объекта строительства в заявлении о выдаче разрешения не содержит местоположение объекта; договор подряда на осуществление технического надзора заключено между подрядчиком и ООО "Стройтехнологии", который не является заказчиком строительства; объект не обеспечен нормативной площадью земельного участка; превышена плотность населения для жилой группы; отсутствуют нормативные площади придомовых площадок: для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой.

3. ЖК Oasis от bUd development по ул. Электриков, 28 в Подольском районе Киева.

Основания для отказа: не предоставлено обязательное приложение к экспертному отчету; не предоставлено заверенную заказчиком надлежащим образом фотокопию распорядительного документа (решения, распоряжения, приказ) заказчика об утверждении стадии "Эскизный проект" проектной документации.

4. ЖК Orange Park от Orange Bud по ул. Одесская в с. Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области (II очередь).

Основания для отказа: заказчиком строительства не предоставлено обязательное приложение к экспертному отчету относительно рассмотрения проектной документации на строительство по проекту от 23.08.2018 №317/18-ЭЗ.

5. ЖК Новые Жуляны от Novbud по ул. Возрождения в селе Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области.

Основания для отказа: не выполнены требования по максимально допустимой высоте (этажности) жилой застройки в сельской местности; объект не обеспечен достаточным количеством машино-мест для постоянного и временного хранения автомобилей; не предоставлено согласование высотности с уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации (с международным аэропортом Борисполь); проектом не обеспечены нормативные размеры придомовых площадок; при проектировании не выполнены требования ДБН по инклюзивности зданий и сооружений (не устроено на открытой автостоянке достаточное количество мест для транспорта лиц с инвалидностью); не соблюдены санитарно-защитные зоны; объект строительства не обеспечен зарядными устройствами для автомобилей с электрическими двигателями; проектная документация разработана на первую очередь строительства, однако предоставленный экспертный отчет (стадия П) выдан на все четыре очереди и тому подобное.

6. ЖК На Прорезной 2 от Comfort Life по ул. Центральная (улица Чапаева), 1 в поселке Гостомель Киевской области

Основания для отказа: в письме разработчика проектной документации отсутствует вывод об отсутствии необходимости в получении технических условий на теплоснабжение; в соответствии с предоставленным расчетом класса последствий (ответственности) по количеству лиц, постоянно находящихся в здании №1, он относится к классу последствий СС3, однако в заключении расчета дом №1 отнесен к классу СС2, и соответственно, в экспертном отчете класс последствий отдельных домов – СС2; согласно приложению к лицензии, выданной ООО "Комфорт Лайф Строй" в перечне видов работ отсутствуют необходимые работы, предусмотренные проектной документацией; объект строительства не обеспечен необходимым количеством машино-мест для постоянного хранения автомобилей; (заказчиком предоставлена копия договора №13/01/2020 от 13.01.2020, заключенного между физическим лицом и ООО "Окланд-Сервис" о предоставлении 66 мест под парковку автомобилей, однако согласно информации Государственного земельного кадастра, на основании договоров суперфиция пользователями этих участков является ООО "Комфорт Билдинг лтд"; в соответствии с реестром градостроительной деятельности, в отношении указанных земельных участков выданы градостроительные условия и ограничения на другой объект); не предоставлена проектная документация в части чертежей генерального плана; объект находится на приаэродромной территории международного аэропорта "Антонов", однако заказчиком не предоставлено согласований проектной документации с ГП "Антонов", Украэроруха и Государственной авиационной службой и т.п.

7. ЖК по ул. Ковпака, 59/4 в Сумах.

Основания для отказа: не представлены извлечения из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в отношении имеющегося права собственности или землепользования земельным участком (участками) и в отношении зданий, которые достраиваются (название проекта "Достройка незавершенного строительства"); по состоянию на дату обращения за получением разрешения на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства отсутствует действующая запись об изменениях №2 в градостроительных условий и ограничениях; проектная документация разработана до получения исходных данных; не соблюдены санитарно-защитные зоны; предоставленный расчет класса последствий (ответственности) объекта строительства не согласован заказчиком; согласно приложению к лицензии, выданной ООО "Трест Сумжитлобуд", в перечне видов работ отсутствуют предусмотренные проектной документацией работы; не обеспечено нормативное количество машиномест (заказчиком предоставлено объяснение со ссылкой на договор с ФЛП Демидов В. А., однако сам договор не предоставлен и в проектных решениях не предусмотрен).

8. ЖК CITÉ, расположенный в квартале, что ограничен ул. Исполкомовской, Паторжинского, Гоголя, Чернышевского в Днепре.

Основания для отказа: не предоставлены документы о согласовании проектной документации органом охраны культурного наследия; не предоставлено согласование высотности с Госавиаслужбой, Минобороны и международным аэропортом Днепр (объекты высотой 45 и более метров относительно контрольной точки аэродрома в радиусе до 50 километров); не в полном объеме предоставлена проектная документация в части чертежей плана этажей, фасадов масштабом 1:50 или 1:100 или 1:200 (доступна только I очередь); проектирование ведется за пределами отведенного земельного участка (часть территории и автостоянки находится за чертой землевладения); в предоставленной проектной документации в части чертежей генерального плана на топографической основе масштаба 1:500 отсутствуют отметки о согласовании решений с соответствующей службой автодорог, УОМА и Национальной Полицией Украины.

9. ЖК Compass от БК Водограй по ул. Буковинская, 62 в Черновцах.

Основания для отказа: не предоставлена проектная документация в части технических условий относительно газоснабжения или письмо разработчика проекта об отсутствии необходимости; заказчиком предоставлено письмо ОК "ЖСК "Строй Сити" (организация отсутствует в реестре лицензиатов НКРЕКП) от 03.05.2019 № 13/5 о согласовании подключения к инженерным сетям и согласование использования технических условий на газоснабжение №51 от 27.08.2007 (издатель – Черновецкий филиал ГП "Укргазсети" ДК "Газ Украины" – деятельность прекращена) и письмо ПАО "Черновцыгаз" от 18.11.2011 №46 на продление действия технических условий, к которому добавлены незаверенные надлежащим образом копии документов, имеющие повреждения; чертежи генерального плана не соответствуют требованиям ДСТУ (имеют повреждения – предоставлены фрагментарно (в нескольких частях) заказчиком не предоставлено согласований проектной документации с КП "Международный аэропорт "Черновцы" имени Леонида Каденюка, Украерорухом и Государственной авиационной службой; не предоставлены документы о согласовании проектной документации центральным органом исполнительной власти, что реализует государственную политику в сфере охраны культурного наследия; согласно приложению к лицензии, выданной "Транс-Юнит", у последнего в перечне видов работ по осуществлению хозяйственной деятельности по строительству объектов отсутствуют необходимые виды работ, предусмотренные проектной документацией.

10. ЖК Кришталеве озеро от Черновцы Монолит по ул. В. Чорновола в Черновцах.

Основания для отказа: не предоставлена проектная документация в части технических условий по электроснабжению, газоснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотводу или письма разработчика проекта об отсутствии необходимости; не предоставлена проектная документация в части расчета класса последствий (ответственности) и в части чертежей генерального плана на топографической; не предоставлен экспертный отчет; не предоставлено фотокопию распорядительного документа (решения, распоряжения, приказ) заказчика об утверждении проектной документации и фотокопию договора подряда; не предоставлено заверенную надлежащим образом фотокопию распорядительного документа о назначении лица (лиц), ответственного за выполнение строительных работ; заказчиком не предоставлено согласований проектной документации с КП "Международный аэропорт" Черновцы" имени Леонида Каденюка, Государственным предприятием обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" и Государственной авиационной службой.

11. ЖК по ул. Припортовая (Героев Сталинграда), 22/1 от Надежда в Черкассах.

Основания для отказа: на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства отсутствует запись о наличии указанных заказчиком градостроительных условий и ограничений; не заверены надлежащим образом копии изменений в градостроительных условий и ограничений, письма разработчика проекта от 12.10.2020 № 07/237 об отсутствии потребности в технических условиях на газоснабжение, технических условий присоединения к электрическим сетям от 29.05.2020 № 157/2020; не предоставлено актуальное извлечение (извлечения) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в отношении имеющегося у заказчика строительства права собственности или землепользования земельным участком (целевое назначение участка в предоставленном извлечении из Государственного реестра прав на недвижимое имущество от 02.05.2019 – земли рекреационного назначения, что не соответствует намерениям застройки и не согласуется с целевым назначением в предоставленном извлечении из Государственного земельного кадастра от 07.10.2019); предоставленный расчет класса последствий (ответственности) объекта строительства не согласован действующим заказчиком; предоставленные проектные решения не отражают требования технических условий присоединения к электрическим сетям, которыми предусмотрено проектирование ТП 10/0.4 кВ, а согласно приложению к экспертному отчету по рассмотрению проектной документации, электроснабжение жилого комплекса предусматривается от существующей ТП; не предоставлена проектная документация в части чертежей генерального плана на топографической основе масштабом 1:500 или 1:1000 (чертежи планировки); не предоставлена проектная документация в части чертежей планов этажей подземного паркинга масштабом; фотокопия экспертного отчета по рассмотрению проектной документации не соответствует требованиям законодательства; не в полном объеме отсканированы технико-экономические показатели объекта строительства и т.п.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Голосеевская Долина (бывший комплекс Укрбуда) от Строй Сити Development, что относится к группе компаний Строй Сити Development Group на ул. Кайсарова, 7/9 в Голосеевском районе Киева.

В эксплуатацию введено дом №1 секции 1,2,3.

Задержка во введении – 2 года и 1 квартал (сдан в эксплуатацию новым девелопером).

2. ЖК Традиция от Интергал-Буд по ул. Елены Пчелки, 3 в Дарницком районе (II очередь, 2 п. к.).

В эксплуатацию принят торговый центр.

3. ЖК Нивки Парк от Интергал-Буд на проспекте Победы, 67 в Святошинском районе Киева (12 очередь).

В эксплуатацию введено здание кафе.

4. ЖК 4 сезона от УМК по ул. Михаила Максимовича, 3 в Голосеевском районе Киева (II очередь, 4 п.к.).

В эксплуатацию принят торговый центр.

5. ЖК Синергия Сити от Синергия, который находится по ул. Достоевского и пер. Озерный в Ирпене Киевской области (I очередь, п.к. №1, дом №1).

В эксплуатацию принято дом №11.

Задержка во введении – 1 квартал.

6. ЖК Orange Park от Orange Bud (III очередь) по ул. Одесская в с. Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области.

В эксплуатацию введено секции 13 и 14 по ул. Одесская, 25в.

Задержка во введении – 2 квартала.

7. ЖК Таксопарк от Инвест Семья по ул. Степана Бандеры, 36 в Тернополе (блок В, III очередь).

Задержка во введении составляет 3 года и 1 квартал.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК Time от bUd development по ул. Липкивского Василия Митрополита, 38 в Соломенском районе Киева.

Основания для отказа: предоставленная исполнительная документация ведется не должным образом; не завершены работы по отделке фасадов цокольного этажа в соответствии с проектной документацией.

2. ЖК Новая Конча-Заспа от AVM Development Group по ул. Феодосия Печерского в с. Ходосовка Киево-Святошинского района Киевской области.

Получено два отказа.

Основания для отказа: не предоставлено в полном объеме проектную, рабочую, исполнительную и техническую документацию; не завершены общестроительные работы (не смонтированы ограждающие конструкции 1 этажа, не установлены лифты, не выполнена обратная засыпка почвы, не устроены конструкции цокольного этажа, частично не заполнены дверные проемы, не смонтированы системы молниезащиты, пожарной сигнализации; не смонтированы пандусы для маломобильных групп населения; не устроены места для парковки, детские площадки, местные проезды и т.п.).

3. ЖК На Прорезной от Comfort Life по ул. Прорезной, 1 в Гостомеле Киевской области.

Основания для отказа: во время осмотра установлено, что не завершены работы в здании ДДЗ (не выполнены разведения инженерных сетей (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение); не выполнены внутренние отделочные работы, не заполнены дверные проемы, отсутствуют перила на лестничных маршах, частично не завершена облицовка фасадов здания ДДЗ; не выполнено благоустройство территории здания ДДЗ.

4. МФК Metropole от Altis-Holding по ул. Большая Васильковская, 91-93 в Печерском районе Киева.

Основания для отказа: не предоставлены документы, необходимые для принятия решения о выдаче сертификата (проекты, журналы, сертификаты, акты, чертежи и другая исполнительная документация); несоответствие объекта проектной документации на строительство такого объекта и/или требованиям строительных норм, стандартов и правил, а именно: на объект строительства ограничен доступ, что делает невозможным проведение осмотра, на телефонные звонки заказчик не отвечает.

5. ЖК Русановская Гавань от Ковальская Недвижимость по ул. Степана Сагайдака, 101 в Днепровском районе Киева (II и III очереди: жилой дом №18-21 со встроенно-пристроенным паркингом №35, жилой дом №29).

Основания для отказа: не предоставлена документация, предусмотренная нормативными документами на выполнение строительных работ; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, в частности по обеспечению доступности объекта для маломобильных групп населения.

Как будет продвигаться дальше работа ГАСИ, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.