У Києві у парку Партизанської слави прибрали за допомогою спецтехніки кафе, яке почали будувати без будь-яких документів.

Про це написав секретар столичної міськради Володимир Бондаренко у себе в Facebook.

За його словами, демонтажні роботи стартували в суботу, 23 січня, близько 4 години ранку.

"Початок кінця самобуду в парку Партизанської слави. У міста чітка і принципова позиція: не варто порушувати Закон – він єдиний для всіх", – написав чиновник.

Як підкреслили в пресслужбі КМДА, в столичному парку незаконно почали будувати кафе "Колиба". Власника неодноразово просили надати дозвільну документацію на будівельні роботи, чого той так і не зробив. Знесення приміщень відбулося після попереджень.

Зазначається, що "Колибу" намагалися побудувати в рамках ландшафтного регіонального парку.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, В Києві на території парку імені Андрія Малишка може початися незаконне будівництво. Щоб цього не допустити, столична прокуратура подала позов до суду.

Тут запланували звести торгово-офісний комплекс з усією супутньою інфраструктурою – паркінгом, кафе та ін.