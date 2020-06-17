У червні українці продовжили активно брати "теплі кредити"

З початку червня українські сім'ї залучили 135 млн грн "теплих кредитів" на енергозберігаючі заходи.

Про це повідомили в пресслужбі Держенергоефективності.

Згідно з повідомленням, понад 114 млн грн видано банками для приватних домогосподарств на енергоефективні заходи, а понад 18 млн грн – для ОСББ та ЖБК на енергозберігаючі заходи у багатоповерхівках. Також українські банки видали понад 3 млн грн для фізичних осіб на твердопаливні котли.

Українці активно утеплюють будинки pixabay.com

У Держенергоефективності відзначили, що програма користується найбільшим попитом з боку фізичних осіб. Приватні домогосподарства мають широкий вибір енергоефективних заходів, а від держави їм передбачено відшкодування 35% від суми кредиту.

В цілому, з початку дії програми у 2020 році населення та ОСББ отримали у банках близько 530 млн грн "теплих кредитів".

Як повідомляли НЕРУХОМІ, українці в травні цього року залучили понад 330 млн гривень так званих "теплих кредитів" на підвищення енергоефективності власного житла.