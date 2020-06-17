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В июне украинцы продолжили активно брать "теплые кредиты"

17.06.2020 - 16:10

С начала июня украинские семьи привлекли 135 млн грн "теплых кредитов" на энергосберегающие мероприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности.

Согласно сообщению, более 114 млн грн выдано банками для частных домохозяйств на энергоэффективные мероприятия, а свыше 18 млн грн – для ОСМД и ЖСК на энергосберегающие мероприятия в многоэтажках. Также украинские банки выдали более 3 млн грн для физических лиц на твердотопливные котлы.

Украинцы активно утепляют дома

pixabay.com

В Госэнергоэффективности отметили, что наибольший спрос на программу сохраняется со стороны физических лиц. Частные домохозяйства имеют широкий выбор энергоэффективных мероприятий, а от государства им предусмотрено возмещение 35% от суммы кредита.

В целом, с начала действия программы в 2020 году населения и ОСМД получили в банках около 530 млн грн "теплых кредитов".

Как сообщали НЕРУХОМІ, украинцы в мае этого года привлекли более 330 млн гривен так называемых "теплых кредитов" на повышение энергоэффективности собственного жилья.

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