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Компанія ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД відзвітувала про мільйонні збитки

15.06.2020 - 10:53

Будівельна компанія ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД за підсумками 2019 року відзвітувала про 17,6 млн грн чистого збитку. При цьому роком раніше прибуток компанії склав понад 55 млн грн.

Про це йдеться у річному фінансовому звіті, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з документами, виручка у минулому році склала 32,6 млн грн, що в 14 разів менше від результату за попередній рік. Збиток від операційної діяльності у 2019 році склав 37,4 млн грн. Нерозподілений прибуток скоротився у п'ять разів – до 4,2 млн грн.

Будівельна компанія відзвітувала про збитки

pixabay.com

Довгострокові зобов'язання ПрАТ в минулому році знизилися в 1,7 рази – до 270 млн грн. Поточні зобов'язання компанії за рік зросли в 8,3 рази – до 672,6 млн грн.

Активи ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД у 2019 році зросли на 64% і склали 948 млн грн.

ПрАТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" засноване у 2002 році. За даними НКЦБФР, на перший квартал 2020 року акціонером і кінцевим бенефіціаром є Рузанна Каграманян (100%). Зареєстрований капітал на червень-2020 складає 175 тис. грн.

Корпорація спеціалізується на будівництві елітної житлової нерухомості, об'єктів комерційної нерухомості та соціальної інфраструктури в Україні.

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