Офіс генпрокурора повернув землю державі, віддану Київрадою у приватні руки

13:10, 16.06.2020 2190

Офіс генпрокурора повернув у державну власність землі військового містечка у Києві, які були віддані в приватне користування.

Про це повідомляє пресслужба ОГП.

"Північний апеляційний господарський суд прийняв рішення про скасування рішення Київської міської ради та повернув у державну власність землі Міноборони", - повідомили в пресслужбі.

Київська міська рада без дотримання порядку вилучення з державної власності земель оборони, передала у приватну власність таку земельну ділянку у Києві площею 1,45 га вартістю майже 10 млн грн.

Суд скасував рішення Київради pixabay.com

"Ці землі входять до складу військового містечка, де знаходиться база зберігання майна військ зв'язку та кібернетичної безпеки Збройних Сил України. Однак, за рішенням органу місцевого самоврядування дану ділянку віддали в приватні руки", - підкреслили у пресслужбі.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Прокуратура Київської області звернулася до Вишгородського райсуду з позовом з вимогою повернути у власність держави земельних ділянок водного фонду вартістю майже 2,5 млн гривень, які знаходяться на території Лютізького сільради Вишгородського району.