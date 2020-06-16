Офіс генпрокурора повернув землю державі, віддану Київрадою у приватні руки

13:10, 16.06.2020 2190

Офіс генпрокурора повернув у державну власність землі військового містечка у Києві, які були віддані в приватне користування.

Про це повідомляє пресслужба ОГП.

"Північний апеляційний господарський суд прийняв рішення про скасування рішення Київської міської ради та повернув у державну власність землі Міноборони", - повідомили в пресслужбі.

Київська міська рада без дотримання порядку вилучення з державної власності земель оборони, передала у приватну власність таку земельну ділянку у Києві площею 1,45 га вартістю майже 10 млн грн.

Суд скасував рішення Київради
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"Ці землі входять до складу військового містечка, де знаходиться база зберігання майна військ зв'язку та кібернетичної безпеки Збройних Сил України. Однак, за рішенням органу місцевого самоврядування дану ділянку віддали в приватні руки", - підкреслили у пресслужбі.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Прокуратура Київської області звернулася до Вишгородського райсуду з позовом з вимогою повернути у власність держави земельних ділянок водного фонду вартістю майже 2,5 млн гривень, які знаходяться на території Лютізького сільради Вишгородського району.

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