В Одесі на місці недобудованого санаторію зведуть п'ять висоток

В Одесі на місці недобудованого санаторію "Україна", який вже більше десяти років лежить у руїнах, хочуть побудувати п'ять десятиповерхових будинків.

Ескізи проєкту оприлюднила депутат міської ради Лілія Леонідова, передає Думська.

Забудовник, ТОВ "Спільна словенсько-українська компанія "ДМ Консалтінг", ще торік отримав містобудівні умови і обмеження для проєктування об'єктів на території оздоровниці. Згідно з документом, на семи гектарах зеленої зони з'являться п'ять висотних житлових комплексів.

Ескізи проекту Думська

Крім того, на території передбачено створення спортивної та дитячої інфраструктури, буде облаштовано сквер і поле для групових занять.