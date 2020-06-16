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В Одессе на месте недостроенного санатория построят пять высоток

16.06.2020 - 16:59

В Одессе на месте недостроенного санатория "Украина", который уже более десяти лет лежит в руинах, хотят построить пять десятиэтажных домов.

Эскизы проекта обнародовала депутат городского совета Лилия Леонидова, передает Думская.

Застройщик, ООО "Спільна словенсько-українська компанія "ДМ Консалтінг", еще в прошлом году получил градостроительные условия и ограничения для проектирования объектов на территории здравницы. Согласно документу, на семи гектарах зеленой зоны появятся пять высотных жилых комплексов.

Эскизы проекта

Думская

Кроме того, на территории предусмотрено создание спортивной и детской инфраструктуры, будет обустроен сквер и поле для групповых занятий.

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