В Одессе на месте недостроенного санатория построят пять высоток

В Одессе на месте недостроенного санатория "Украина", который уже более десяти лет лежит в руинах, хотят построить пять десятиэтажных домов.

Эскизы проекта обнародовала депутат городского совета Лилия Леонидова, передает Думская.

Застройщик, ООО "Спільна словенсько-українська компанія "ДМ Консалтінг", еще в прошлом году получил градостроительные условия и ограничения для проектирования объектов на территории здравницы. Согласно документу, на семи гектарах зеленой зоны появятся пять высотных жилых комплексов.

Эскизы проекта Думская

Кроме того, на территории предусмотрено создание спортивной и детской инфраструктуры, будет обустроен сквер и поле для групповых занятий.