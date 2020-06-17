Суд скасував заборону на будівництво ЖК WASHINGTON CONCEPT HOUSE

10:02, 17.06.2020 1386 1

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнав протиправними і скасував розпорядження Міністерства культури про припинення будь-яких робіт з будівництва ЖК WASHINGTON CONCEPT HOUSE по вул. Лабораторної, 12, у Печерському районі столиці, а також акт про порушення законодавства про охорону культурної спадщини.

Відповідне рішення ухвалив суддя Валерій Кузьменко.

Згідно з матеріалами справи, 2 жовтня 2019 року Мінкультури винесло припис, яким було потрібно негайно припинити проведення земляних та будь-яких інших будівельних робіт по вул. Лабораторній, 12, оскільки такі роботи виконувалися без відповідних погоджень та дозволів міністерства.

24 жовтня цього року Мінкульт видав акт про вчинення порушення законодавства про охорону культурної спадщини на зазначеному об'єкті.

Після цього Концертна установа культури "Муніципальний академічний камерний хор" Київ", яка є замовником будівництва, звернулася до суду, вимагаючи скасувати припис і акт.

Будівництво ЖК по вул. Лабораторній, 12 НЕРУХОМІ

ОАСК позов повністю задовольнив. Суд вирішив, що Мінкульт не довів, що ділянка по вул. Лабораторній, 12, знаходиться у межах історичного ареалу Києва.

ОАСК вказав, що зони охорони і кордони історичного ареалу Києва не визначені в порядку, встановленому законом. Так, суд навів інформацію про те, що дія наказу Мінкультури від 21 жовтня 2011 про затвердження меж і режимів використання історичних ареалів м.Києва зупинено. Крім того, на думку суду, поки відсутні відомості про надання "історико-містобудівного опорного плану" в Мінкультури.

Як повідомляє ресурс НЕРУХОМІ, в даний момент ЖК WASHINGTON CONCEPT HOUSE має рейтинг нижче середнього. Експерти ресурсу зараз перевіряють документи цього комплексу.

Відзначимо, що ЖК по вул. Лабораторної, 12, є проєктом компанії SAGA Development Андрія Вавриша, в офіс якого днями прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань.