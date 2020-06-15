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В офисе SAGA Development прошли обыски

15.06.2020 - 12:55

Сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обыском в офис компании SAGA Development.

Об этом написал генеральный директор строительной компании Андрей Вавриш у себя в Facebook.

"Мои сотрудники поймали кучу инвестнянь от ГБР, пришедших поздравить с новым офисом, провели им экскурсию, показали предприятие без бумажных документов, полностью диджитализированное — они были поражены", — написал Вавриш.

Согласно копии судебного постановления об обыске, которую опубликовал застройщик, "в ходе досудебного следствия проверяются сведения о законности строительства на земельных участках города Киева".

В документе перечислены 11 построенных или строящихся ЖК под девелопментом SAGA.

Ваврыш сообщил, что правоохранители интересовались застройкой SAGA Development на землях Национальной академии внутренних дел. Речь идет о комплексе O2 RESIDENCE на 22-м километре Бориспольского шоссе. По словам девелопера, ГБР расследует дело по статье "Злоупотребление служебным положением".

Сам Ваврыш обвинил правоохранительные органы в "противодействии законной хозяйственной деятельности".

Как писали НЕРУХОМІ, СК SAGA Development — девелоперская компания, основанная в 2016 году как Riverside Development. С 2018 года обрела современное название и успешно развивается на рынке строительства недвижимости Украины. Компания осуществляет полный спектр девелоперских услуг, реализуя свои проекты в Киеве и Одессе.

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