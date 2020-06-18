УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Об'єкти

Аркада повинна вирішити проблему з недобудованими ЖК – КМДА

18.06.2020 - 14:25

Банк Аркада повинен прийняти принципове рішення і вирішити проблему із завершенням будівництва низки житлових комплексів, інвесторами яких вже стали 13 тисяч сімей.

Про це повідомили у пресслужбі столичної міської держадміністрації.

"Місто в рамках своїх повноважень готове виступити координатором і всіляко сприяти тому, щоб врегулювати питання навколо житлових комплексів ПАТРІОТИКИ НА ОЗЕРАХ, ЕВРИКА і ПАТРІОТИКИ. Проблема полягає в тому, що забудовник припинив процес будівництва зазначених житлових комплексів, що зводяться із залученням коштів фізичних та юридичних осіб", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до Київської міської державної адміністрації надходять численні скарги громадян, які інвестували кошти у будівництво об'єктів житлового призначення та не мають можливості скористатися конституційними правами на житло і власність через невиконання забудовником зобов'язань за укладеними інвестиційними угодами.

Мітинг інвесторів у будівлі КМДА

investors.in.ua

Ситуація, що склалася на житлових комплексах ПАТРІОТИКИ НА ОЗЕРАХ і ПАТРІОТИКИ, безпосередньо вплинула на темпи будівництва і введення в експлуатацію житлового комплексу ЕВРИКА. Кількість осіб, які інвестували в будівництво об'єктів банку – близько 13 тисяч, включаючи членів їх сімей, це більше 30 тис. інвесторів.

Низка неврегульованих забудовником і Фондом фінансування будівництва (ФФБ створений в АТ АКБ "АРКАДА") питань призвели до того, що інвестори виявилися заручниками ситуації, вирішення якої потребує залучення і консолідації зусиль усіх зацікавлених сторін.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, КМДА розпорядилася терміново відновити роботи на проблемній ЖК ЕВРИКА. Інвестори трьох житлових комплексів ЕВРИКА, патріотики і патріотики НА ОЗЕРАХ, квартири в яких продавав банк Аркада, 29 травня вийшли на протест.

Коментарі

246
Всі ЖК на карті
map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

У Києві завершують роботи з облаштування скверу на Лук'янівці

У Києві завершують роботи з облаштування скверу на Лук'янівці

Роботи досі тривають через погодні умови

18.06.2020 - 12:44
Використовував зв'язки в КМДА: у Києві затримали чоловіка, який вирішував питання з землею

Використовував зв'язки в КМДА: у Києві затримали чоловіка, який вирішував питання з землею

Кличко розповів про деталі спецоперації СБУ та прокуратури

18.06.2020 - 10:50
Будівництво скандального Подільського моста буде тривати

Будівництво скандального Подільського моста буде тривати

Кличко розповів про важливість мостового переходу

18.06.2020 - 09:42
"Ніагарський водоспад" всередині висотки: в Києві злива затопила житловий будинок. Відео

"Ніагарський водоспад" всередині висотки: в Києві злива затопила житловий будинок. Відео

Надзвичайна подія сталася через помилку в конструкції зливостоку

18.06.2020 - 09:07
Кабмін розпорядився дати старт добудові об'єктів УКРБУДУ

Кабмін розпорядився дати старт добудові об'єктів УКРБУДУ

КИЇВМІСЬКБУД погодився взяти на себе зобов'язання по добудові проблемних ЖК

17.06.2020 - 17:08