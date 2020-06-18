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Аркада должна решить проблему с недостроенными ЖК – КГГА

18.06.2020 - 14:25

Банк Аркада должен принять принципиальное решение и решить проблему с завершением строительства ряда жилых комплексов, инвесторами которых уже стали 13 тысяч семей.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной городской госадминистрации.

"Город в рамках своих полномочий готов выступить координатором и всячески способствовать тому, чтобы урегулировать вопрос вокруг жилых комплексов ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ, ЭВРИКА и ПАТРИОТИКА. Проблема заключается в том, что застройщик приостановил процесс строительства указанных жилых комплексов, возводимых с привлечением средств физических и юридических лиц", - говорится в сообщении.

В частности, в Киевскую городскую государственную администрацию поступают многочисленные жалобы граждан, которые инвестировали средства в строительство объектов жилого назначения и не имеют возможности воспользоваться конституционными правами на жилье и собственность из-за невыполнения застройщиком обязательств по заключенным инвестиционным соглашениям.

Митинг инвесторов у здания КГГА

investors.in.ua

Ситуация, сложившаяся на жилых комплексах ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ и ПАТРИОТИКА, непосредственно повлияла на темпы строительства и ввода в эксплуатацию жилого комплекса ЭВРИКА. Количество лиц, которые инвестировали в строительство объектов банка - около 13 тысяч, включая членов их семей, это более 30 тыс. инвесторов.

Ряд неурегулированных застройщиком и Фондом финансирования строительства (ФФС создан в АО АКБ "АРКАДА") вопросов привели к тому, что инвесторы оказались заложниками ситуации, решение которой требует привлечения и консолидации усилий всех заинтересованных сторон.

Как сообщали НЕРУХОМІ, КГГА распорядилась срочно возобновить работы на проблемном ЖК ЭВРИКА. Инвесторы трех жилых комплексов ЭВРИКА, ПАТРИОТИКА и ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ, квартиры в которых продавал банк Аркада, 29 мая вышли на протест.

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