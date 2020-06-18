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Використовував зв'язки в КМДА: у Києві затримали чоловіка, який вирішував питання з землею

18.06.2020 - 10:50

У Києві за сприяння міської держадміністрації викрили та затримали чиновника, який використовуючи особисті зв'язки, намагався вирішити за гроші земельні питання.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, передає пресслужба КМДА.

"Я дякую Службу безпеки та прокуратурі міста Києва за ефективну співпрацю з Управлінням з питань запобігання корупції КМДА. Викрито та затримано особу, яка намагалася використовувати свої особисті зв'язки з чиновниками КМДА і депутатами Київради для вирішення земельних питань. Вирішити за гроші", - уточнив Кличко.

Зловмисника затримали

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Мер розповів, що йдеться про працівників управління забезпечення діяльності постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

"Хочу ще раз підкреслити: нульова толерантність до корупції! Відповідальність за законом для всіх, хто помилився і погнався за нечесними грошима. Вичистити всіх", - зазначив Кличко.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, був затриманий депутат Запорізької міської ради, який за 340 тис. грн пообіцяв місцевому жителю посприяти в отриманні земельного наділу на березі Дніпра.

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