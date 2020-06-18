Использовал связи в КГГА: в Киеве задержали мужчину, который решал вопросы с землей

В Киеве при содействии городской госадминистрации разоблачили и задержали чиновника, который используя личные связи, пыталась решить за деньги земельные вопросы.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Я благодарю Службу безопасности и прокуратуру города Киева за эффективное сотрудничество с Управлением по вопросам предотвращения коррупции КГГА. Разоблачен и задержан человек, который пытался использовать свои личные связи с чиновниками КГГА и депутатами Киевсовета для решения земельных вопросов. Решить за деньги", - уточнил Кличко.

Злоумышленника задержали flikr

Мэр рассказал, что речь идет о работниках управления обеспечения деятельности постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

"Хочу еще раз подчеркнуть: нулевая толерантность к коррупции! Ответственность по закону для всех, кто ошибся и погнался за нечестными деньгами. Вычистим всех", - отметил Кличко.

Как сообщали НЕРУХОМІ, был задержан депутат Запорожского городского совета, который за 340 тыс.грн. пообещал местному жителю посодействовать в получении земельного надела на берегу Днепра.