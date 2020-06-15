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У Києві протестувальники побилися з поліцією через будівництво Подільського мосту. Відео

15.06.2020 - 15:05

У Києві мешканці Русанівських садів вийшли з акцією протесту проти будівництва Подільського мосту, в результаті чого виник конфлікт з поліцією.

Про це повідомляє паблік "Київ оперативний".

"Попередньо, причиною конфлікту, як не дивно, стало будівництво Подільського мосту. Наче тут мають зробити з'їзд, який буде проходити через сади. А ще мешканці незадоволені тим, що по дорозі, яку вони побудували за власні гроші, їздить важка техніка, яка розбиває цю дорогу", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці спробували відтіснити протестувальників.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Департаменті транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації стверджують, що шлагбауми, кіоск охорони на в'їзді на територію Русанівських садів заважають проїзду спецтехніки, задіяної в будівництві Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

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