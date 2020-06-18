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"Ніагарський водоспад" всередині висотки: в Києві злива затопила житловий будинок. Відео

18.06.2020 - 09:07

В один з останніх дощів у Києві жителів висотки сильно залило водою через помилку в конструкції зливостоку, при цьому співробітники ЖЕКу так і не відреагували на надзвичайну подію.

Про це повідомили мешканці постраждалого будинку в пабліку "Типовий Київ".

За їх словами, комунальники поставили пластикове коліно в металеву трубу зливостоку, нічим її не закріпили. Під час зливи коліно благополучно вискочило з труби і в підсумку в будинку стався потоп.

"Ніагарський водоспад" на голови і Маріанська западина на сходових прольотах (деякі і в квартирах!). Аварію абияк ліквідували своїми силами, запхавши коліно назад. Воду вичерпували і виносили відрами, під'їзд має "блідий вигляд і форму валізи". Повторення гарантовано в найближчий сильний дощ, спеців з ЖЕКу як не було, так і немає ", - написали жителі постраждалого будинку.

Мешканці будинку кажуть, що дзвонили в ЖЕО 8-9, їм відповів секретар: "Це не наша справа!"

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Київ потонув після чергової зливи в понеділок, 15 червня. Зокрема, на вулиці Турівській у Подільському районі через проблеми зі зливовими стоками утворилася річка.

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