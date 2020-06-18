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"Ниагарский водопад" внутри высотки: в Киеве ливень затопил жилой дом. Видео

18.06.2020 - 09:07

В один из последних дождей в Киеве жителей высотки сильно залило водой из-за ошибок в конструкции ливнестока, при этом сотрудники ЖЭКа так и не отреагировали на чрезвычайное происшествие.

Об этом сообщили жители пострадавшего дома в паблике "Типичный Киев".

По их словам, коммунальщики поставили пластиковое колено в металлическую трубу ливнестока, ничем ее не закрепив. Во время ливня колено благополучно выскочило из трубы и в итоге в доме случился потоп.

"Ниагарский водопад" на головы и Марианская впадина на лестничных пролетах (некоторые и в квартирах!). Аварию кое-как ликвидировали своими силами, втиснув колено обратно. Воду вычерпывали и выносили вёдрами, подъезд имеет "бледный вид и форму чемодана". Повторение гарантировано в ближайший сильный дождь, спецов из ЖЭКа как не было, так и нет", - написали жители пострадавшего дома.

Жильцы дома говорят, что звонили в ЖЭО 8-9, им ответил секретарь: "Это не наше дело!"

Как сообщали НЕРУХОМІ, Киев утонул после очередного ливня в понедельник, 15 июня. В частности, на улице Туровской в Подольском районе из-за проблем с ливневыми стоками образовалась река.

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