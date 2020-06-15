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Для переселенців побудують спеціальне містечко у Луганській області

15.06.2020 - 11:22

Влада Луганської області збирається побудувати містечко для переселенців недалеко від Сєвєродонецька.

Про це заявив губернатор Луганської області Сергій Гайдай, передає пресслужба облдержадміністрації.

За його словами, проєкт планується реалізувати спільно з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. План включає будівництво будинків площею 70-80 квадратних метрів.

Переселенцям побудують нове житло

flickr.com

Глава ОДА уточнив, що реалізація цього проєкту почнеться наступного року.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, для переселенців окупованого Криму побудують 500 квартир в Херсонській області. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський.

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