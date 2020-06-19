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У столичній Оболоні готуються до масштабного будівництва велодоріжок

19.06.2020 - 11:35

В Оболонському районі Києва в наступному році почнуть масштабне будівництво велосипедних доріжок в рамках капітального ремонту проспекту Героїв Сталінграда.

Про це повідомили в пабліку "Київ - Велосипедний Місто".

Для жителів Оболоні побудують велосипедні доріжки

pixabay.com

Як зазначається, з обох боків вулиці зроблять двосторонні смуги довжиною 4,7 кілометра. Вони будуть близько двох метрів завширшки, що дозволить велосипедистам розминутися один з одним без зайвих незручностей. Поруч також облаштують пішохідні тротуари з декоративної бруківки. Покриття на пішохідній та велосипедній зонах спеціально зроблять різними, щоб людям було простіше їх розрізняти. До того ж на доріжках будуть стояти спеціальні знаки, а також нанесена пластикова розмітка.

Проспект Героїв Сталінграда є частиною магістрального веломаршруту "Оболонь-Поділ-Центр". Нові доріжки там з'єднають з інфраструктурою на проспекті Бандери, Північному мосту, а далі – з веломаршрутом "Троєщина-Центр". Таким чином, вийде одна велика система.

Будівництво велосипедних доріжок – позитивно відіб'ється на благоустрою доволі густонаселеного району столиці. Відзначимо також, що на Героїв Сталінграда будується ЖК ПАРК СТОУН.

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