ЖК Медовый: несоответствие по этажам и затянувшаяся сдача объекта

ЖК Медовый - это комплекс комфорт-класса с ярким фасадом, который находится на ул. Петра Радченко, 27-29 в Соломенском районе Киева, сдача в эксплуатацию которого затянулась больше, чем на год.

Об этом говорится в обзоре ресурса НЕРУХОМІ.

Изначально объект планировали сдать в эксплуатацию в декабре 2019 года. Тем не менее, по состоянию на январь 2021 года продолжаются работы по благоустройству и строительству детского дошкольного учреждения, а введение ЖК в эксплуатацию перенесено на 1 квартал 2021 года.

Также из открытых данных реестра строительной деятельности эксперты НЕРУХОМІ выяснили, что проектирование комплекса осуществляется без соблюдения исходных данных и проектных решений ДПТ: застройщик получил разрешение на строительство 26-этажных домов, однако, согласно ДПТ предельно допустимая высота зданий новой жилой застройки - до 22 этажей включительно.

Увеличение этажности вопреки ДПТ прежде всего увеличивает риски инвестирования, поскольку несоответствие реализации проекта утвержденной градостроительной документации, оставляет возможность отмены разрешительных документов и усложнения процедуры принятия ЖК в эксплуатацию.

Описание: Строительство ЖК Медовый Источник: nerukhomi.ua Alt:

Во время строительства объекта было открыто уголовное производство, которое касалось чиновников ГАСИ и впоследствии было закрыто. Сейчас это никак не влияет на риски инвестирования.

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