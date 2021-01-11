ЖК Абрикосовый: комфорт-класс для жильцов без машин

Жилой комплекс Абрикосовый, который строится в Голосеевском районе Киева, - это три 26-этажных дома класса комфорт. Однако, количество паркомест не соответствует нормам заявленного застройщиком классу ЖК.

Об этом говорится в экспертном отчете от ресурса НЕРУХОМІ.

Застройщик предложил концепцию "двор без авто". Но, количество машиномест в подземном паркинге будет недостаточным, чтобы удовлетворить потребности жителей жилого комплекса. Так, на 720 квартир застройщик предусмотрел лишь 328 парковок для авто. Согласно нормам комфорт-класса их должно быть минимум 360. Таким образом будущие жильцы будут вынуждены зачастую сталкиваться с проблемой, где оставить машину.

Следует учесть, что проходящая рядом улица Жулянская имеет ширину проезжей части всего лишь 3-6,5 м. С учетом, что ее вероятно запаркуют жильцы строящегося ЖК, проезд по Жулянской может быть затруднен, что отразится на комфортности проживания. Тем не менее, как стало известно, в будущем планируют расширить эту улицу в ходе реконструкции.

Также инвесторы должны знать, что согласно данным паспорта объекта окончания строительных работ планировалось в декабре 2020 года. Однако, в январе 2021 года продолжаются монолитно-каркасные работы, а ввод ЖК в эксплуатацию перенесен на третий квартал 2021 года.

Описание: Строительство ЖК Абрикосовый Источник: nerukhomi.ua Alt:

Тем не менее, несмотря на этот нюанс больших угроз для инвестирования эксперты не заметили: по строительству комплекса Абрикосовый отсутствуют судебные споры, документы не обжалуются. Также отсутствует информация об открытых уголовных производствах.

Целевое назначение земельного участка соответствует намерениям застройки. Иными словами, это место предусматривает строительство жилого комплекса. Заказчик строительства является надлежащим пользователем земельного участка.

Более подробно с отчетом по ЖК Абрикосовый можно ознакомиться, перейдя по ссылке.