Жильцам разрушенного на Позняках дома начали выдавать вещи

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Пострадавшим от взрыва жителям дома на столичных Позняках, наконец, начали раздавать вещи из их квартир.
Об этом во вторник, 13 сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации в Телеграм-канале.
Как рассказали в КГГА, спасатели поднимались по лестнице, собирали вещи, а затем складывали их через окно в специальную люльку, которую опускает и поднимает кран. Жильцы в это время находились внизу и предоставляли спасателям информацию по своему имуществу.
В то же время в Киевской службе спасения уточнили, что с помощью кранов укрепили конструкцию здания. Это должно уберечь дом от обвалов. Для жильцов, которые приехали сюда, чтобы забрать вещи, Красный Крест развернул палатки, где они смогут переждать и отдохнуть.
Жильцы дома на Позняках разбирают свое имущество
Фото: КГГА
После того, как все жильцы получат все свои вещи, начнется демонтаж здания.
Как сообщали НЕРУХОМІ, жители дома по улице Соломии Крушельницкой 1/5 недавно обратились к президенту Владимиру Зеленскому за помощью, заявляя, что их вопросы никто не решает. Также они рассказали, что никак не могут забрать свои вещи из разрушенного взрывом дома.
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