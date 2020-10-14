Жильцам разрушенного на Позняках дома начали выдавать вещи

Пострадавшим от взрыва жителям дома на столичных Позняках, наконец, начали раздавать вещи из их квартир.

Об этом во вторник, 13 сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации в Телеграм-канале.

Как рассказали в КГГА, спасатели поднимались по лестнице, собирали вещи, а затем складывали их через окно в специальную люльку, которую опускает и поднимает кран. Жильцы в это время находились внизу и предоставляли спасателям информацию по своему имуществу.

В то же время в Киевской службе спасения уточнили, что с помощью кранов укрепили конструкцию здания. Это должно уберечь дом от обвалов. Для жильцов, которые приехали сюда, чтобы забрать вещи, Красный Крест развернул палатки, где они смогут переждать и отдохнуть.

Описание: Жильцы дома на Позняках разбирают свое имущество Источник: Фото: КГГА Alt:

После того, как все жильцы получат все свои вещи, начнется демонтаж здания.

Как сообщали НЕРУХОМІ, жители дома по улице Соломии Крушельницкой 1/5 недавно обратились к президенту Владимиру Зеленскому за помощью, заявляя, что их вопросы никто не решает. Также они рассказали, что никак не могут забрать свои вещи из разрушенного взрывом дома.