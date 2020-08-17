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Зеленский ветировал законопроект о просроченной валютной ипотеке

17.08.2020 - 15:50

Президент Украины Владимир Зеленский вернул на доработку принятый ранее Верховной Радой закон о продлении моратория на взыскание залога по валютным ипотечным кредитам до 2022 года без подписи, сопроводив своими предложениями.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Как отмечается, соответствующий законопроект не может быть подписан, поскольку его отдельные положения не согласуются с Конституцией Украины и законами, а также "не соответствуют принципу юридической определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы, которая является составляющей конституционного принципа верховенства права".

Президент Владимир Зеленский

president.gov.ua

Как сообщали НЕРУХОМІ, Рада 16 июня продлила мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам до 2022 года. За соответствующее решение проголосовали 349 нардепов.

Законом предлагалось продлить срок моратория на отчуждение жилого имущества за просроченные валютные кредиты граждан, в том числе ипотечные до 1 января 2022 года. Принятый в 2018 году Кодекс по процедурам банкротства устанавливал срок моратория до 21 октября 2020 года.

Согласно закону, жилье не может быть отчуждено у гражданина, если это единственное место проживания, если общая площадь жилья составляет не более 140 кв. м для квартиры и 240 кв. м для дома.

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