Рада приняла законопроект, который может отсрочить дешевую ипотеку

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3640 Александра Дубинского, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам. В свою очередь в НБУ заявили, что этот законопроект ставит под угрозу доступную ипотеку, передает Экономическая правда.

Документ поддержали 349 нардепов.

"Вместо того, чтобы отменить мораторий, сейчас нам предлагают его продлить до 2022 года. Это означает, что проблемные долги валютных заемщиков так и не будут урегулированы. А это 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн", - сообщили в НБУ.

В центробанке уточнили, что банки не будут заинтересованы выдавать новые ипотечные кредиты. "В своем обращении банковские и бизнес-ассоциации указали, что продление моратория сделает невозможным запуск доступной ипотеки для населения под 10% годовых", - рассказали в НБУ.

Рада приняла законопроект, который может усложнить внедрение дешевой ипотеки flickr.com

Отмечается, что законопроект вступает в силу со дня опубликования и теряет силу 1 января 2022 года. 15 июля финансовый комитет ВР поддержал законопроект №3640 Александра Дубинского, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам.

Как сообщали НЕРУХОМІ, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что коммерческие и государственные банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых.