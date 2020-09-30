Зеленский создал орган, который будет решать проблемы в строительстве

В Украине появится координационный совет, цель которого помочь инвесторам и застройщикам в решении проблем в строительной отрасли.

Соответствующий указ был подписан главой государства Владимиром Зеленским накануне.

Как уточнили в пресс-службе президента, задачами нового органа будет создание механизмов, которые будут решать проблемы как инвесторов, так и застройщиков, а также других участников строительного рынка. Кроме того, координационный совет должен помочь украинцам в решении их вопросов относительно реализации собственного жилья, следить за ситуацией на рынке, анализировать возникающие проблемы, готовить предложения главе государства по увеличению инвестиций в строительство.

Для работы совет будет взаимодействовать с органами местного самоуправления, госпредприятиями и различными госструктурами. Также для выполнения определенных задач новосозданный орган сможет привлекать различных госслужащих, чиновников, независимых экспертов и специалистов, заручаться поддержкой общественных организаций.

Глава Офиса президента должен в течение месяца внести предложения по составу координационного совета.

Президент Владимир Зеленский president.gov.ua

Как сообщали НЕРУХОМІ, на прошлой неделе заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказывал, что в Украине наработают законодательную базу, которая сделает невозможным мошенничество в строительной сфере до конца осени. По его словам, уже представлена концепция законодательных изменений, которые призваны урегулировать отношения между застройщиками и инвесторами, защитить именно интересы инвесторов, а также усилили ответственность застройщиков за невыполнение договорных условий или мошеннических действий.