Борьба с мошенничеством в строительстве: в МВД рассказали, когда подготовят законы

В Украине в течение двух месяцев наработают законодательную базу, которая сделает невозможным мошенничество в строительной сфере.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщили в пресс-службе МВД.

"Работа переходит в плоскость именно практических наработок и результативной деятельности в созданных подгруппах. За 2 месяца мы должны разработать проекты законодательных актов и нормативно-правовых документов, которые бы сделали невозможным в будущем мошенничество с деньгами инвесторов, а также сформировать "дорожную карту" тех проблемных объектов, которые уже существуют в Украине", - отметил Геращенко.

Как будут решать вопрос недостроев в Украине? flickr.com

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы выработки действенного механизма предотвращения злоупотреблений застройщиков при продаже имущественных прав на объект недвижимости. Как практической реализации механизма предложено создать "Государственный Реестр прав на объект незавершенного строительства и будущий объект недвижимости".

По этому поводу команда специалистов представила концепцию законодательных изменений, которые призваны урегулировать отношения между застройщиками и инвесторами, защитить именно интересы инвесторов, а также усилили ответственность застройщиков за невыполнение договорных условий или мошеннических действий.

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев отметил, что активно ведется работа над изменениями в законодательстве о деятельности финансового регулятора, прежде всего предоставление ему реальных рычагов контроля и предупреждения махинаций с финансовыми ресурсами, в том числе предоставление доступа к банковской тайне, возможности блокировки счетов мошенников и другие инструменты, по примеру зарубежных стран, где такие регуляторы имеют значительные полномочия.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Министерство развития общин и территорий разработало законопроект, который должен защитить пострадавших инвесторов от недобросовестных застройщиков.

В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков заявлял, что законопроект о защите инвесторов может быть рассмотрен Верховной Радой уже в сентябре. Об этом он заявил, комментируя в прошлом месяце скандал, связанный с банком Аркада. Министр считает, что этот вопрос будет решен и вкладчики не пострадают ни по финансовой, ни по инвестиционно-строительной линии.