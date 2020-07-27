Законопроект о риелторах открывает возможности для мошенничества – Киевгорстрой

В законопроекте о риелторской деятельности содержится норма о сборе информации без достаточного контроля, что даст возможность совершать масштабные мошеннические действия.

Об этом рассказал вице-президент холдинговой компании Киевгорстрой Степан Кударенко, передают "Українські новини".

"В законопроекте предлагается предоставлять риелторам право собирать информацию путем предоставления доступа к электронным и государственным реестрам и риелторских запросов, которые, из-за отсутствия достаточного контроля со стороны государства, дадут возможность для совершения мошеннических действий в общегосударственных, неконтролируемых масштабах", - сказал он.

Также Кударенко отметил, что документ не регулирует механизмы определения размера платы или установление ставок за формирование выписок из Единой информационной базы данных, что свидетельствует о наличии в этой части коррупционных рисков.

Что не так с законопроектом о риелторской деятельности? pixabay.com

Электронная база с информацией об объектах недвижимости и операциях с ними фактически будет дублировать сведения, которые содержатся, в том числе, в государственном реестре прав на недвижимое имущество, государственном земельном кадастре, при отсутствии определенного ответственного государственного органа по надзору за такой базой.

Кроме того, в законопроекте не учтены принципиальные различия в операциях между жилой и коммерческой недвижимостью, особенно с точки зрения прав инвесторов и защиты конфиденциальности информации.

В то же время в Киевгорстрое подчеркивают, что на первичный рынок недвижимости действие этого законопроекта не распространяется, а компания регистрирует все сделки в едином реестре недвижимого имущества.

Однако законопроект № 3618 в компании оценивают как нуждающийся в доработке, учитывая существование недопустимых ограничений в реализации собственниками своих прав по распоряжению недвижимостью, коррупционных рисков и предоставленных чрезмерных полномочий риелторам без четко определенного механизма государственного контроля.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, в Нотариальной палате Украины пришли к выводу, что законопроект о риелторской деятельности существенно вмешивается в процедуры отчуждения и передачи в аренду объектов недвижимости и не может быть принят в текущей редакции.

Отметим, что депутаты Верховной Рады хотят запретить покупку или аренду без риелторов. Новый проект закона направлен на рассмотрение в профильный комитет.

В свою очередь Национальное агентство по предотвращению коррупции также взялось за проведение экспертизы законопроекта №3618 "О риелторской деятельности в Украине".