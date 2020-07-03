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Нотариальная палата требует доработать законопроект о риэлторах

03.07.2020 - 08:50

Законопроект о риэлторской деятельности существенно вмешивается в процедуры отчуждения и передачи в аренду объектов недвижимости и не может быть принят в текущей редакции.

Об этом сообщает Нотариальная палата Украины после того как провела юридический анализ данного законопроекта, передает пресс-служба НПУ.

В сообщении отмечается, что НПУ определила ряд угрожающих положений законопроекта № 3618. В частности, он ограничивает права владельцев самостоятельно распоряжаться принадлежащими им объектами недвижимого имущества. Предлагается закрепить обязательность осуществления операций с недвижимостью исключительно через риелторов – такая норма нарушает Конституцию Украины, Гражданский кодекс Украины, поскольку ограничивает право собственности лица и ухудшает ее положение.

Что не так в законе о риэлторах

pixabay.com

В НПУ считают, что введение монополии риэлторских услуг на рынке недвижимости и отсутствие альтернативы фактически лишит владельцев их неотъемлемого права осуществлять отчуждение или передачу в наем (аренду) принадлежащего им недвижимого имущества.

Обязательное требование создания новой площадки в виде "сайта объектов недвижимости, которые реализуются", по словам экспертов, является монополизацией риэлторских услуг и повлечет безосновательное финансовую нагрузку на граждан.

В НПУ подчеркивают, что не может ограничиваться право собственника свободно распоряжаться своей недвижимостью путем установления обязательного условия для его реализации в виде платного внесения в Единую информационную базу данных сведений в отношении объекта недвижимости (его части) и формирования и регистрации информационного паспорта объекта недвижимости.

Индивидуальный регистрационный номер информационного паспорта объекта недвижимости в Единой информационной базе данных, не может быть существенным условием договора, поскольку не отвечает признакам такого условия (не предполагается достижения сторонами согласия), а необходимость присвоения номера связана исключительно с рекламой объекта недвижимости. Возложение обязанности на собственника платно получать информационный паспорт объекта недвижимого имущества является недопустимым.

Особое внимание НПУ обращает на несоответствие задекларированной цели и фактического содержания законопроекта № 3618, в котором отсутствуют положения относительно какого-либо государственного регулирования и хотя бы минимального участия государства в надзоре за сферой оказания риелторских услуг, не определены ответственные государственные органы, которые осуществляют соответствующее государственное регулирования и их полномочия.

Поэтому НПУ призывает направить законопроект на доработку с целью защиты конституционных прав и законных интересов граждан.

Как сообщали НЕРУХОМІ, депутаты Верховной Рады хотят запретить покупку или аренду без риэлторов. Новый проект закона направлен на рассмотрение в профильный комитет.

В свою очередь Национальное агентство по предотвращению коррупции также взялось за проведение экспертизы законопроекта №3618 "О риэлторской деятельности в Украине".

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