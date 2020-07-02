НАПК проверит законопроект о риэлторской деятельности

Национальное агентство по предотвращению коррупции проведет экспертизу законопроекта №3618 "О риэлторской деятельности в Украине".

Как сообщает пресс-служба ведомства, закон проверят на наличие коррупционных рисков.

"НАПК проведет антикоррупционную экспертизу проекта закона №3618 "О риэлторской деятельности в Украине". Законопроект был отобран для проведения антикоррупционной экспертизы в результате мониторинга проектов нормативно-правовых актов и предварительного анализа рисков, который проводит НАПК", - указано в сообщении.

Отмечается, что заключение экспертизы законопроекта с рекомендациями НАПК пришлют комитету Верховной рады Украины по вопросам экономического развития для учета при доработке проекта.

Закон о риэлторах проверят в НАПК pixabay.com

Данный закон предлагает детенизировать отрасль и позволить покупать или арендовать недвижимость исключительно через риэлторов, которые будут проходить экзамены на квалификацию. Они также будут вносить информацию по договорам (с присвоением уникального номера) в новый сервис - единую информационную базу. Незарегистрированные в базе риелторские договоры будут считаться ничтожными. Сама база будет публичной и доступной онлайн.

Как сообщали НЕРУХОМІ, депутаты Верховной Рады хотят запретить покупку или аренду без риэлторов. Новый проект закона направлен на рассмотрение в профильный комитет.