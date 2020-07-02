НАПК проверит законопроект о риэлторской деятельности

Национальное агентство по предотвращению коррупции проведет экспертизу законопроекта №3618 "О риэлторской деятельности в Украине".
Как сообщает пресс-служба ведомства, закон проверят на наличие коррупционных рисков.
"НАПК проведет антикоррупционную экспертизу проекта закона №3618 "О риэлторской деятельности в Украине". Законопроект был отобран для проведения антикоррупционной экспертизы в результате мониторинга проектов нормативно-правовых актов и предварительного анализа рисков, который проводит НАПК", - указано в сообщении.
Отмечается, что заключение экспертизы законопроекта с рекомендациями НАПК пришлют комитету Верховной рады Украины по вопросам экономического развития для учета при доработке проекта.
Закон о риэлторах проверят в НАПК
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Данный закон предлагает детенизировать отрасль и позволить покупать или арендовать недвижимость исключительно через риэлторов, которые будут проходить экзамены на квалификацию. Они также будут вносить информацию по договорам (с присвоением уникального номера) в новый сервис - единую информационную базу. Незарегистрированные в базе риелторские договоры будут считаться ничтожными. Сама база будет публичной и доступной онлайн.
Как сообщали НЕРУХОМІ, депутаты Верховной Рады хотят запретить покупку или аренду без риэлторов. Новый проект закона направлен на рассмотрение в профильный комитет.