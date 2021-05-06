Застройщик ЖК Сан-Франциско без разрешений разрушил велосипедную дорожку

Возле столичного ЖК Сан-Франциско, который строится на проспекте Победы, 67 (в районе Нивок), застройщик SAGA Development разрушил велосипедную дорожку и часть газона для обустройства парковочного кармана.

Об этом сообщили активисты в группе "Киев - Велосипедный Город".

Как стало известно, работы проходили во время пасхальных выходных. При этом коммунальные службы Святошинского района сообщили, что не выдавали никаких разрешений на строительные работы. Поэтому были составлены заявления в правоохранительные органы.

Двустороннюю велосипедную дорожку на Нивках обустроили еще в 2016 году, когда проводили капитальный ремонт проспекта Победы. Она также является частью магистрального велосипедного маршрута "Проспект Победы - Центр", была утверждена столичным горсоветом в соответствии с Концепцией развития велосипедной инфраструктуры.

Между тем, эксперты ресурса НЕРУХОМІ, выяснили, что строительство ЖК Сан-Франциско проходит с нарушениями. В частности, имеющийся в наличии разрешительный документ не предусматривает строительство здесь жилого комплекса. Код объекта, который строится, определен заказчиком, в соответствии с Государственным классификатором зданий и сооружений как отель. При этом земельный участок по функциональному назначению относится частично к территории промышленности и частично к территории улиц и дорог. Исходные данные не предоставлялась на строительство жилого комплекса.