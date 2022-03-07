В Украине запустился сервис, который поможет найти жилье и медикаменты

В Украине запустили новый сервис с объявлениями Potreba, который поможет найти жилье, медикаменты, транспорт и прочие вещи, очень необходимые во время войны.

Здесь также можно найти объявления от желающих поселить переселенцев, доставить лекарства, увезти людей из опасных мест. Есть предложения спасти закрытых в квартирах животных, подарить полтонны живой рыбы, подремонтировать военную технику и прочее.

Описание: Украина уже 12 дней отбивается от российских оккупантов Источник: Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, за десять дней войны на Западную Украину уехали более 100 тысяч беженцев. Города в западной части страны переполнены заявками на расселение, свободных мест явно не хватает. Местные риелторы помогают бесплатно нуждающимся расселиться. Также они вместе с представителями Фонда госимущества координируют работу по выявлению возможных диверсантов и подозрительных арендаторов.

Как известно, Россия без объявления войны атаковала Украину в четверг, 24 февраля, около 5 утра под предлогом проведения "спецоперации". Позже российские военные начали наносить удары по жилым районам, школам, садикам и другим объектам социальной инфраструктуры. В результате российское агрессии сотнями гибнут мирные жители, десятки тысяч остались без жилья.