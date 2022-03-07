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В Украине запустился сервис, который поможет найти жилье и медикаменты

Владимир Гришенко 07.03.2022 13:43

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В Украине запустили новый сервис с объявлениями Potreba, который поможет найти жилье, медикаменты, транспорт и прочие вещи, очень необходимые во время войны.

Здесь также можно найти объявления от желающих поселить переселенцев, доставить лекарства, увезти людей из опасных мест. Есть предложения спасти закрытых в квартирах животных, подарить полтонны живой рыбы, подремонтировать военную технику и прочее.

Описание:

Украина уже 12 дней отбивается от российских оккупантов

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Как сообщали НЕРУХОМІ, за десять дней войны на Западную Украину уехали более 100 тысяч беженцев. Города в западной части страны переполнены заявками на расселение, свободных мест явно не хватает. Местные риелторы помогают бесплатно нуждающимся расселиться. Также они вместе с представителями Фонда госимущества координируют работу по выявлению возможных диверсантов и подозрительных арендаторов.

Как известно, Россия без объявления войны атаковала Украину в четверг, 24 февраля, около 5 утра под предлогом проведения "спецоперации". Позже российские военные начали наносить удары по жилым районам, школам, садикам и другим объектам социальной инфраструктуры. В результате российское агрессии сотнями гибнут мирные жители, десятки тысяч остались без жилья.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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