За 10 дней войны на Западную Украину приехало более 100 тысяч беженцев

На Западной Украине риелторы смогли расселить более 100 тысяч беженцев, которые в течение 10 дней съезжались сюда, убегая от войны в центральных, южных и восточных регионов страны.

Об этом ресурсу НЕРУХОМІ сообщили в пресс-службе Ассоциации специалистов по недвижимости в Украине (риелторов).

Отмечается, что риелторы бесплатно предоставляют помощь в обустройстве тех, кто нуждается в жилье. Города в западной части страны переполнены заявками на расселение, свободных мест явно нехватает.

Описание: Риелторы помогают беженцам Источник: pixabay.com Alt:

Как рассказал глава ассоциации Юрий Пита, расселение проходит в школах, объектах социальной инфраструктуры, общежитиях. Волонтеры по предварительному подсчету, собрали материальную и денежную помощь на сумму свыше 1 млн грн. Также риелторы оказывают помощь в эвакуации, координируя выезд беженцев. Кроме того, АСНУ координирует свою работу с Фондом госимущества по выявлению возможных диверсантов и подозрительных арендаторов. Также члены АСНУ становятся в ряды терробороны своих городов.

"Украина объединилась в беде, все работают и оказывают помощь нуждающимся ради победы", - подытожил Пита.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Россия атаковала Украину в четверг, 24 февраля, около 5 утра. По многим украинским объектам были нанесены ракетные удары. Позже российские оккупанты начали наносить прицельные удары, артобстрелы по жилым районам, школам и объектам социальной инфраструктуры, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения, продолжают гибнуть дети.