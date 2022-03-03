В Украине возьмутся за конфискацию российского имущества

Верховная Рада в четверг, 3 марта, приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности России и ее резидентов.

Этот документ предусматривает национализацию в Украине имущества и финансовых средств юридических лиц России.

Непосредственно само решение о национализации должен принимать Совет нацбезопасности и обороны. Список объектов, подлежащих национализации, должно составить правительство.

Законопроект призван урегулировать вопросы национализации всего имущества, включая объекты недвижимости, которые находятся в Украине.

Описание: Российские оккупанты вторглись в Украину Источник: ukrinform Alt:

Как отмечает Минфин, российский бизнес до момента оккупации Крыма присутствовал почти в каждом секторе украинской экономики. Стоимость активов РФ достигала $30 млрд. Прежде всего речь идет о компаниях, которые полностью или частично принадлежали субъектам из России. Активы были сосредоточены в объектах недвижимости, денежных средств на банковских счетах, в тяжелой и легкой промышленности, оптовой и розничной торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, транспорте.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Россия атаковала Украину утром 24 февраля, тем самым начав настоящую войну против украинцев. В результате от рук российско-фашистских захватчиков пострадали жилые секторы, сегодня продолжают массово гибнуть мирные жители.