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В Украине возьмутся за конфискацию российского имущества

Владимир Гришенко 03.03.2022 21:11

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Верховная Рада в четверг, 3 марта, приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности России и ее резидентов.

Этот документ предусматривает национализацию в Украине имущества и финансовых средств юридических лиц России.

Непосредственно само решение о национализации должен принимать Совет нацбезопасности и обороны. Список объектов, подлежащих национализации, должно составить правительство.

Законопроект призван урегулировать вопросы национализации всего имущества, включая объекты недвижимости, которые находятся в Украине.

Описание:

Российские оккупанты вторглись в Украину

Источник:

ukrinform

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Как отмечает Минфин, российский бизнес до момента оккупации Крыма присутствовал почти в каждом секторе украинской экономики. Стоимость активов РФ достигала $30 млрд. Прежде всего речь идет о компаниях, которые полностью или частично принадлежали субъектам из России. Активы были сосредоточены в объектах недвижимости, денежных средств на банковских счетах, в тяжелой и легкой промышленности, оптовой и розничной торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, транспорте.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Россия атаковала Украину утром 24 февраля, тем самым начав настоящую войну против украинцев. В результате от рук российско-фашистских захватчиков пострадали жилые секторы, сегодня продолжают массово гибнуть мирные жители.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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