В Украине собираются запретить применение асбеста в строительстве

В Украине собираются запретить использовать асбест в строительных материалах. Об этом говорится в законопроекте №4142 "О системе общественного здоровья", который был принят Верховной Радой в первом чтении.

Документ также предполагает создание новой структуры, которая будет курировать систему общественного здоровья. Ранее подобную функцию выполняла Санэпидемслужба.

Данный законопроект запрещает какое-либо использование асбеста при строительстве или технологических процессах, а также использование любых материалов, содержащих асбест. Стоит отметить, что в Украине пользуется большой популярностью шифер и другие кровельные изделия, в котором и содержится это вещество. Также асбест широко используется в различных утеплителях и трубах. Запретить асбест хотят, потому что он необычайно опасен для здоровья человека и вызывает онкологию.

Описание: Асбест часто используется в кровельных материалах Источник: Alt:

Документ был разработан председателем парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаилом Радуцким в группе с другими депутатами.

По его словам, у законопроекта было много оппонентов, в итоге он получил около 900 поправок. Нардеп также отметил, что пришлось столкнуться с сопротивлением, в частности, со стороны так называемого "асбестового лобби".

"Этот закон оказался между молотом и наковальней, в том числе потому, что он, наконец, запрещает в Украине использование асбеста", - рассказал Радуцкий.

Асбест – это собирательное название группы тонковолокнистых минералов из класса силикатов. В природе существует две основные группы асбеста – хризотил и амфиболовый асбест. Как показало исследование, они имеют существенные различия и в структуре, и в воздействии на здоровье человека.

Амфиболовый асбест давно запрещен в использовании из-за вреда, который наносит здоровью человека. И поэтому сегодня в промышленности используется только хризотил-асбест. Этот минерал входит в состав более трех тысяч изделий в различных областях техники и строительства. Он обладает звуко-, тепло- и электроизоляционными свойствами, а его прочность выше, чем у стального изделия.

Как сообщали НЕРУХОМІ, закон о качестве строительной продукции был подписан главой государства Владимиром Зеленским 30 сентября. Автор документа народный депутат Елена Шуляк отметила, что он важен для ассоциации Украина-ЕС.