Зеленский подписал законопроект о качестве строительной продукции

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Закон о качестве строительной продукции был подписан главой государства Владимиром Зеленским в среду, 30 сентября.
Как сообщили в пресс-службе президента, закон о введении техрегламента на строительную продукцию позволит реализовать в украинском законодательстве положения регламента ЕС о качестве стройматериалов.
Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, законопроект №2698 был принят депутатами Верховной Рады еще 2 сентября. Тогда за него проголосовали 322 парламентария.
Предполагается, что с помощью нового закона удастся повысить безопасность и надежность зданий в Украине, наладить взаимосвязь нормативных требований к инженерным и конструктивным системам зданий и строительной продукции.
Автор законопроекта народный депутат Елена Шуляк отметила, что данный закон важен для ассоциации Украина-ЕС.
Качество строительной продукции должно вырасти
pixabay.com
"Закон должен помочь предотвратить попадание фальсификата и опасной продукции на отечественный рынок, а также ввести европейские подходы к размещению на рынке строительной продукции", - подчеркнула она.
Между тем, многие эксперты приходят ко мнению, что данный закон не будет нормально работать, так как в Украине нет органов, которые бы контролировали качество отечественной строительной продукции. Вместе с тем новый закон может открыть двери для европейских материалов, с которыми украинские не смогут попросту конкурировать.
В свою очередь президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявлял, что закон о строительной продукции – это необходимый шаг к качественным материалам, безопасным сооружениям и европейскому законодательству.
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