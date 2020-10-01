Зеленский подписал законопроект о качестве строительной продукции

Закон о качестве строительной продукции был подписан главой государства Владимиром Зеленским в среду, 30 сентября.

Как сообщили в пресс-службе президента, закон о введении техрегламента на строительную продукцию позволит реализовать в украинском законодательстве положения регламента ЕС о качестве стройматериалов.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, законопроект №2698 был принят депутатами Верховной Рады еще 2 сентября. Тогда за него проголосовали 322 парламентария.

Предполагается, что с помощью нового закона удастся повысить безопасность и надежность зданий в Украине, наладить взаимосвязь нормативных требований к инженерным и конструктивным системам зданий и строительной продукции.

Автор законопроекта народный депутат Елена Шуляк отметила, что данный закон важен для ассоциации Украина-ЕС.

Качество строительной продукции должно вырасти pixabay.com

"Закон должен помочь предотвратить попадание фальсификата и опасной продукции на отечественный рынок, а также ввести европейские подходы к размещению на рынке строительной продукции", - подчеркнула она.

Между тем, многие эксперты приходят ко мнению, что данный закон не будет нормально работать, так как в Украине нет органов, которые бы контролировали качество отечественной строительной продукции. Вместе с тем новый закон может открыть двери для европейских материалов, с которыми украинские не смогут попросту конкурировать.

В свою очередь президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявлял, что закон о строительной продукции – это необходимый шаг к качественным материалам, безопасным сооружениям и европейскому законодательству.