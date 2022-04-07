В Украине начались восстановительные работы

В Украине уже начали внедрять план восстановления разрушенных объектов, всего он будет иметь три этапа.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает BBC Украина.

Описание: россия принесла чудовищные разрушения в Украине Источник: pixabay.com Alt:

По словам главы правительства, в Ирпене уже начали возводить временные переправы на месте разрушенного моста. После завершения боевых действий здесь будут восстановлено электро и водоснабжение. Последний третий этап включает в себя окончательное восстановление всех объектов: как инфраструктуры, так и жилых домов.

Как подчеркнул Шмыгаль, потери Украины от вторжения россии составляют примерно триллион долларов США. Однако, премьер считает, что все потери удастся восполнить за счет арестованных кремлевских активов. Также сейчас очень важна финансовая помощь от западных партнеров и МВФ, без которых будет очень сложно выплачивать социальные обязательства государства в условиях, ведь значительная часть экономики остановилась или уничтожена.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным Минрегиона на конец марта российские войска уничтожили в Украине около 4,5 тысячи жилых домов, 400 учебных заведений, 150 медучреждений, 100 предприятий. Точное количество поврежденной инфраструктуры можно будет подсчитать после окончания военных действий и разминирования территории.

Также Кабмин упростил процедуру импорта стройпродукции для восстановления разрушенных зданий и прочих объектов. Появилась возможность экспорта стройматериалов из ЕС в Украину по упрощенной процедуре.