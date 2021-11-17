В Украине медики смогут брать квартиры в лизинг под 5% годовых

В Украине работников медучреждений обеспечат жильем с помощью программы финансового лизинга под 5% годовых без авансового взноса.
Как сообщили в Министерстве финансов, первое соглашение между ЧАО "Укрфинжилье" и Минздравом было подписано во вторник, 16 ноября. По словам главы Минфина Сергея Марченко, теперь медики, которые получают зарплату из бюджета, могут приобрести жилье в лизинг по 5%. Впоследствии такие соглашения будут подписаны и с другими ведомствами, и жильем удастся обеспечить военных, учителей и других бюджетников, у которых зарплаты ниже рыночных и мало возможностей для решения жилищных вопросов. Максимальный срок лизинга – 20 лет. Как объяснил глава Минздрава Виктор Ляшко, бюджетники смогут взять в лизинг квартиры, уплачивая сумму обычной аренды, через некоторое время получить право собственности на жилье. Пока власти планируют приобрести 12 тысяч квартир.
Украинских врачей обеспечат квартирами
Преимуществом такой программы является то, что договор фиксирует ставку на весь период и она не меняется.
Как сообщали НЕРУХОМІ, условия лизинговой программы, которые предоставляет Украинская финансовая жилищная компания на рынке недвижимости, были утверждены Кабинетом министров 4 августа.
В лизинг жилье предоставляется без первого взноса, не более 21 "квадрата" на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 "квадратов" на семью, но не больше 94,5 "квадратов". Ставка здесь будет в 5%.
Среди дополнительных условий – ограничения по максимальному среднемесячному доходу семьи в зависимости от среднемесячной зарплаты в регионе. Также заявитель и члены его семьи не должны владеть недвижимостью, помимо размещенной на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, либо же семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий.