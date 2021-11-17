В Украине медики смогут брать квартиры в лизинг под 5% годовых

В Украине работников медучреждений обеспечат жильем с помощью программы финансового лизинга под 5% годовых без авансового взноса.

Как сообщили в Министерстве финансов, первое соглашение между ЧАО "Укрфинжилье" и Минздравом было подписано во вторник, 16 ноября. По словам главы Минфина Сергея Марченко, теперь медики, которые получают зарплату из бюджета, могут приобрести жилье в лизинг по 5%. Впоследствии такие соглашения будут подписаны и с другими ведомствами, и жильем удастся обеспечить военных, учителей и других бюджетников, у которых зарплаты ниже рыночных и мало возможностей для решения жилищных вопросов. Максимальный срок лизинга – 20 лет. Как объяснил глава Минздрава Виктор Ляшко, бюджетники смогут взять в лизинг квартиры, уплачивая сумму обычной аренды, через некоторое время получить право собственности на жилье. Пока власти планируют приобрести 12 тысяч квартир.

Описание: Украинских врачей обеспечат квартирами Источник: Alt:

Преимуществом такой программы является то, что договор фиксирует ставку на весь период и она не меняется.

Как сообщали НЕРУХОМІ, условия лизинговой программы, которые предоставляет Украинская финансовая жилищная компания на рынке недвижимости, были утверждены Кабинетом министров 4 августа.

В лизинг жилье предоставляется без первого взноса, не более 21 "квадрата" на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 "квадратов" на семью, но не больше 94,5 "квадратов". Ставка здесь будет в 5%.

Среди дополнительных условий – ограничения по максимальному среднемесячному доходу семьи в зависимости от среднемесячной зарплаты в регионе. Также заявитель и члены его семьи не должны владеть недвижимостью, помимо размещенной на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, либо же семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий.