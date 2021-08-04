Утверждены условия ипотеки и лизинга, предоставляемые Укрфинжильем

Условия ипотеки и лизинговой программы, которые будет предоставлять Украинская финансовая жилищная компания на рынке недвижимости, утвердил Кабинет министров на заседании в среду, 4 августа.

Соответствующее постановление, одобренное правительством, было разработано Министерством финансов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, документ определяет лиц, которые могут претендовать на льготные программы по обеспечению жильем. Так, это могут быть переселенцы, сведения о которых внесены в Единую информационную базу данных, а также работники, получающие зарплату из местных бюджетов и госбюджета.

Также были разработаны и критерии, которые позволяют стать участником программы. Прежде всего размер дохода не должен превышать 10 размеров среднемесячных зарплат в области, есть острая необходимость в улучшении жилищных условий. Возрастное ограничение для получателя – не более 70 лет на момент исполнения обязательств.

Что касается жилья, на которое могут претендовать участники, оно не может быть старше 20 лет, стоимость квадратного метра общей площади не может превышать опосредованную стоимость жилья по регионам. Процентная ставка по ипотечным кредитам должна быть фиксированной и составит 7% в течение всего периода с первым взносом от 20% от стоимости жилья.

В лизинг жилье предоставляется без первого взноса, не более 21 "квадрата" на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 "квадратов" на семью, но не больше 94,5 "квадратов". Ставка здесь будет в 5%.

Описание: Как будет работать Укрфинжилье Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в ноябре прошлого года правительство поручило Министерству финансов создать "Украинскую финансовую жилищную компанию". Эта организация должна внедрять программы по обеспечению украинцев жильем. В декабре Минфин утвердил устав Укрфинжилья.