В UDP прокомментировали арест "Большевика"

Арест акций Первого киевского машиностроительного завода (бывшего "Большевика"), следует оценивать, как давление на бизнес.

Об этом сообщили в девелоперской компании UDP, с которой аффилирован победитель аукциона ООО "Дженерал Коммерс", передает "Интерфакс-Украина".

" Мы расцениваем такие действия правоохранительных как давление на бизнес и инвесторов", - заявил девелопер.

Кроме того, в компании сообщили, что намерены обжаловать решение об аресте завода, обратившись в суд.

Описание: Акции завода "Большевик" арестовал суд Источник: Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в ГБР взялись за расследование вероятного незаконного отчуждения завода. По мнению следствия, завод могли продать по заниженной стоимости, что привело к потерям госбюжета и нанесло ущерб экономики Украины.

Экспертиза установила, что оценка стоимости имущества была составлена с нарушениями. Также продолжается досудебное расследование по факту возможного злоупотребления со стороны служебных лиц Фонда госимущества.

Как известно, аукцион по продаже "Большевика" состоялся в прошлом году 27 октября. При начальной стоимости в 1,4 млрд гривен завод купил консорциум инвесторов в составе компании UDP (собственник – Андрей Иванов) и А Девелопмент (Алексей Баранов), добавив всего лишь 40 млн гривен. Тогда в СМИ написали о вероятном сговоре во время торгов.