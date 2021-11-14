В США выставили на продажу целый город. Фото

Американский бывший военный городок Форт Уингейт, который расположен в штате Нью-Мексико, выставлен на продажу и им уже заинтересовались потенциальные покупатели.

Описание: Форт Уингейт Источник: nypost.com Alt:

Как сообщает The New York Post, площадь города почти 73 тысячи квадратных метров, в нем располагаются 27 жилых домов, здесь есть автозаправочная станция, кафе, рабочее почтовое отделение и большая парковка. Учебные заведения находятся в соседнем населенном пункте. С 1890 по 1910 года здесь жили военные. С 1946 года городком управляет одна семья, которая сдавала местную недвижимость в аренду. Нынешний владелец является начальником местной пожарной службы и полиции, он решил продать все свое имущество и остаток жизни провести в путешествиях, так как до этого никуда не выезжал. Форт Уингейт оценили в 11 млн долларов.

Описание: Форт Уингейт Источник: nypost.com Alt:

Описание: Форт Уингейт Источник: nypost.com Alt:

Представитель риэлтерской компании Realty One Group Марк Прайс рассказал, что покупкой заинтересовались сразу несколько киностудий, стоит также отметить, что рядом с городком находится заброшенная военная база, на которой хранились снаряды и взрывчатка во время мировых войн. Новые владельцы хотят превратить это место в съемочную площадку, сохранив при этом и жилые помещения. Однако собственник хочет продать Форт Уингейт тому, кто вернет в этот населенный пункт жизнь.

Описание: Форт Уингейт Источник: nypost.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в американском городе Остин (штат Техас) появится самый крупный в мире район из напечатанный на 3D-принтере домов. Здесь собираются возвести около 100 домов. Стоит отметить, что после того как правительство США во время пандемии установило новые ипотечные ставки, спрос на новое жилье вырос.