Крупнейший в мире район из напечатанных домов появится в Техасе

В американском городе Остин (штат Техас) появится самый крупный в мире район из напечатанный на 3D-принтере домов.

Как сообщает The Wall Street Journal, за реализацию проекта взялись две компании Lennar и Icon. Они собираются возвести около 100 домов. По подсчетам, строительство при помощи 3D-печати должно быть в разы экономичнее и экологичнее, чем при традиционное. Кроме того, оно не требует большого количества рабочих.

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Дома будут использовать бетонный каркас, вместо деревянного, как обычно делают в том регионе. По словам генерального директора Icon Джейсона Балларда, с помощью 3D-принтеров можно установить систему внешних и внутренних стен для одноэтажного здания площадью 185 квадратных метров. На это понадобится всего лишь неделя. Изготовляться дома будут из смеси Lavacrete – специального бетона, оптимизированного для работы устройств.

"Машины могут печатать изогнутые стены, что позволяет создавать более креативные проекты домов", - уточнил Баллард. Дома будут оснащены фотоэлектрическими крышами, таким образом они смогут обеспечивать себя энергией. Их конструкция достаточно прочна, чтобы выдержать экстремальные погодные условия, а срок эксплуатации не должен уступать традиционным аналогам.

За достройку домов будет отвечать компания Lennar, которая уже давно работает в сфере строительства. По какой цене будут продаваться такие дома – пока сегодня неизвестно. Но стоит отметить, что дома, напечатанные ранее компанией Icon, стоили дешевле, чем обычные. К примеру, дом с двумя спальнями в Остине был оценен в $450 тысяч, а с четырьмя спальнями – в $800 тысяч. Построенный район будет состоять из одноэтажных домов.

Стоит отметить, что после того как правительство США во время пандемии установило новые ипотечные ставки, спрос на новое жилье вырос. Однако строительство было осложнено сбоями в поставках материалов и недостатком рабочей силы.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Германии впервые напечатали на 3D-принтере жилой дом с квартирами. Стартовал проект в Баварии еще в сентябре прошлого года. Строительство велось по трехмерной печати при помощи портального 3D-принтера BOD2.