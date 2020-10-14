В Одессе вплотную к автовокзалу построят высотку

В Одессе собираются построить восьмиэтажное здание вплотную к автовокзалу. Стройка начнется по адресу Кутузакии, 55.

Как сообщают местные СМИ, строительство будет вести компания "Гуард південь", все разрешительные документы застройщик получил 9 октября. Как стало известно, генподрядчик данного строительства – компания "Промбудгарант" (Николаев). ГУО "Гуард південь" получила в апреле прошлого года. Согласно документам на участках (один компания купила, второй горсовет Одессы дал в аренду) будет построен жилой дом, высота которого не должна превышать 35 метров. Участок уже обнесли забором, однако информационный щит на него так и не установили.

Описание: Возле автовокзала в Одессе вырастет высотка Источник: dumskaya.net Alt:

Отметим, что строительство этого объекта не обошлось без скандала. Буквально в сентябре местные жители пожаловались властям на подозрительные работы, которые, по их словам, угрожали близстоящим домам. Чиновники местного ГАСКа вынуждены были даже остановить строительство, пока не будет получено экспертное заключение. Раз стройка возобновилась, можно прийти к выводу: экспертиза показала, что домам по соседству стройка не угрожает. Впрочем, на официальном сайте единого государственного портала такая информация отсутствует.

Описание: Возле автовокзала в Одессе вырастет высотка Источник: dumskaya.net Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, жителей одесской Молдаванки возмутила недавно начатая стройка. По улице Богдана Хмельницкого, 28 строится двухэтажный дом. По словам жителей соседних домов, балки нового здания вбивают в их старый дом, и они опасаются, что их жилье может разрушиться. Между тем, городской ГАСК не видит ничего незаконного.