В Одессе из-за строительства нового дома покрылся трещинами рядом стоящий: ГАСК не видит ничего незаконного

Жителей одесской Молдаванки возмутила недавно начатая стройка. По улице Богдана Хмельницкого, 28 строится двухэтажный дом. По словам жителей соседних домов, балки нового здания вбивают в их старый дом, и они опасаются, что их жилье может разрушиться, передает УСИ Одесса.

Как сообщила местная жительница Татьяна, строители уже выбили лунки под балки в их несущей боковой стене. В итоге появились трещины в квартирах.

Скандальная стройка на Молдованке usionline.com

"Я понимаю, что по документам там всего лишь два этажа, но здание-то прикрепляется фасадом к боковой несущей стене нашего дома. Они, получается, не строят отдельное здание, а привязывают его к нашему, почему? Почему нет положенного расстояния между домами? В нашей боковой стене рабочие уже повыдавливали дырки для того, чтобы вставить туда балки для крепежа их потолка, то есть разрушают нашу стену", – рассказала Татьяна.

Изначально застройщик на контакт с местными не выходил, пока в полицию не поступило на него два заявления.

В свою очередь, по словам главы городского управления ГАСКа Александра Авдеева, грандиозной застройки там не будет – по документам это реконструкция помещения с достройкой второго этажа. Все бумаги у частника в порядке и выданы профильными ведомствами. Здесь будут офисы и магазин, также собственник обещает и благоустройство территории рядом.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе депутаты горсовета разрешили в среду, 16 сентября, строительство многоквартирного дома на Приморской улице, в непосредственной близости к которому находятся жилые дома №53, 55 и 57. Все эти дома – в аварийном состоянии.