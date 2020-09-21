В Одессе из-за строительства нового дома покрылся трещинами рядом стоящий: ГАСК не видит ничего незаконного

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Жителей одесской Молдаванки возмутила недавно начатая стройка. По улице Богдана Хмельницкого, 28 строится двухэтажный дом. По словам жителей соседних домов, балки нового здания вбивают в их старый дом, и они опасаются, что их жилье может разрушиться, передает УСИ Одесса.
Как сообщила местная жительница Татьяна, строители уже выбили лунки под балки в их несущей боковой стене. В итоге появились трещины в квартирах.
Скандальная стройка на Молдованке
usionline.com
"Я понимаю, что по документам там всего лишь два этажа, но здание-то прикрепляется фасадом к боковой несущей стене нашего дома. Они, получается, не строят отдельное здание, а привязывают его к нашему, почему? Почему нет положенного расстояния между домами? В нашей боковой стене рабочие уже повыдавливали дырки для того, чтобы вставить туда балки для крепежа их потолка, то есть разрушают нашу стену", – рассказала Татьяна.
Изначально застройщик на контакт с местными не выходил, пока в полицию не поступило на него два заявления.
В свою очередь, по словам главы городского управления ГАСКа Александра Авдеева, грандиозной застройки там не будет – по документам это реконструкция помещения с достройкой второго этажа. Все бумаги у частника в порядке и выданы профильными ведомствами. Здесь будут офисы и магазин, также собственник обещает и благоустройство территории рядом.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе депутаты горсовета разрешили в среду, 16 сентября, строительство многоквартирного дома на Приморской улице, в непосредственной близости к которому находятся жилые дома №53, 55 и 57. Все эти дома – в аварийном состоянии.
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