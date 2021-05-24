В Одессе протестовали против сноса старинной типографии Фесенко

В Одессе жители города в воскресенье, 23 мая, протестовали против сноса старинной типографии Ефима Фесенко, расположенной по улице Ришельевская, 47-49.

Как сообщает "Суспільне", акция началась около 14:00. Одесситы потребовали от застройщика прекратить какие-либо работы на участке. Как сообщил один из членов общественной организации "Автомайдан" Станислав Маденс, жителей Одессы возмутило недавнее решение суда, согласно которому застройщику отменили предписание о запрете работ на месте исторических зданий.

Описание: Протесты одесситов против сноса типографии Фесенко Источник: suspilne.media Alt:

При этом, одесситов возмутило также, что местная власть игнорирует их обращения, подталкивая таким образом к радикальным действиям. Уже почти полгода люди пытаются воздействовать на застройщика и местные власти с помощью законных методов, но жалуются, что результатов это никаких не принесло.

Описание: Протесты одесситов против сноса типографии Фесенко Источник: suspilne.media Alt:

По словам юриста Светланы Поповой, в деле старинной типографии есть несколько нарушений, по ним сейчас готовятся иски. Прежде всего это касается участка.

"Здесь три различные сооружения по трем разным адресам, поэтому для того, чтобы сделать отвод под этими зданиями, необходимо сначала отвести участок под одним домом, потом под вторым и под третьим. Междомовые проходы и проезды не передаются в аренду. Только потом составляют решение о том, можно ли их совместить в один участок. В этом случае, процедура не проходила", - сообщила Попова.

Она также отметила, что застройщику отдали 2 тысячи "квадратов", нарушив при этом закон при изменении целевого назначения.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Одесский окружной административный суд разрешил застройщику "Одесса-Сити" проводить строительные работы на месте типографии Фесенко. Вынося такое решение, судья руководствовалась тем, что из-за запрета строительная компания понесет материальные убытки.

В марте Министерство культуры заявляло, что проводить строительные работы по улице Ришельевской, 47-49 строго запрещено. Здесь хотят возвести шестиэтажное жилое здание с паркингом.